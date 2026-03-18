Montero prevé dejar el Gobierno al convocarse las elecciones andaluzas

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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene su intención de dejar el Gobierno en cuanto se convoquen las elecciones andaluzas, pero mantendrá el escaño hasta la constitución del nuevo Parlamento autonómico para no perder la plaza de funcionaria que tiene reservada en el Hospital Virgen del Rocío.

En una conversación con periodistas en el Congreso, Montero ha apuntado dos posibles fechas para celebrar los comicios andaluces: el domingo 31 de mayo o ya el domingo 21 de junio, pues entre una y otra jornada está prevista la visita a España del Papa León XIV a España y no cree probable que haya campaña electoral y jornada de votación.

La fecha definitiva la decidirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que es quien tiene la competencia, pero en cuanto sea oficial la vicepresidenta dejará el Gobierno de Pedro Sánchez, sea el mismo día y al día siguiente, para centrarse en la campaña.

No obstante, Montero seguirá unas semanas más como diputada en el Congreso para preservar la plaza de médico que tiene asignada en el hospital Virgen del Rocío, ya que si renunciara al escaño tendría que reincorporarse. Eso sí, la previsión es dejar el Congreso cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz y acceda a su nuevo asiento parlamentario.