Los abogados de Blanca Serra ven insuficiente la investigación por torturas durante el franquismo

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Las asociaciones proderechos humanos Irídia y Òmnium Cultural, que representan a la activista independentista Blanca Serra, consideran “insuficiente” la investigación de la Fiscalía de su denuncia de torturas durante el franquismo, por lo que estudian recurrir el archivo de la causa.

La Fiscalía de Barcelona ha concluido que Blanca Serra fue víctima de torturas por la policía franquista durante su detención en 1977, tras su primera investigación penal por crímenes de la dictadura, pero plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.