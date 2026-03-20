Vox acusa al PP de intentar sabotear los pactos autonómicos alentando a los críticos

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha dicho este viernes que el PP está tratando de sabotear los pactos autonómicos de gobierno alentando las denuncias de los críticos de su partido.

Figaredo ha negado este viernes, en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, una crisis interna y cuentas irregulares en Vox; ha reducido a "crónica rosa" las denuncias de falta de democracia y dudas en su financiación por los "díscolos"; y ha vuelto a acusar a Génova de estar detrás de ese "cuento chino" de "crónica rosa" y "telenovela".

Según ha dicho, los críticos hacen esas denuncias porque Génova "algo habrá prometido" a "quienes están a la cabeza montando estos líos".

Para corroborar esa afirmación ha añadido que sabe que se han reunido altos dirigentes de Génova que "son gallegos y que antes venían de otro partido" con "algunas de las personas que están montando este follón".

Esto se debe, según ha argumentado, a que al PP le "incomodan" los acuerdos con Vox en las comunidades, porque "romperían su relato", y por eso trata de boicotearlos como -ha apuntado- ha hecho otras veces cuando estaban "a punto" y, "de repente, se meten en medio los hombres de Génova para desdecir lo que se había pactado".

"Están en el boicot", ha insistido en alusión la dirección nacional del PP, mientras que "las relaciones con las regiones van muchísimo mejor".

Ha defendido además que "Vox es el partido que más democracia interna tiene en España" y ha dicho que le hace gracia que "de repente la gente se cae del caballo y dice ahora: falta democracia", cuando los estatutos del partido están firmados y aprobados por "todos los que ahora los denuncian".

También ha recalcado que las cuentas son públicas -en la web del partido- y están depositadas en el Tribunal de Cuentas, y ha instado a los críticos a denunciarlas si creen que hay alguna irregularidad y a dejarse de "esparcir un rumor absurdo".

"Es que es todo un cuento chino", ha lamentado, y al ser preguntado por las salidas de los críticos de la cúpula del partido ha respondido: "Si vamos a hablar de crónica rosa, mejor que me vaya y traer un comentarista".