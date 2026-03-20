Yolanda Díaz: "Hemos dado una pelea muy importante por defender a la gente trabajadora"

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que esta mañana Sumar "ha dado una pelea muy importante por defender a la gente trabajadora", incluyendo medidas como la prohibición del despido si se reciben ayudas, el control de márgenes de las gasolineras y la prórroga de los alquileres.

"Estamos ante un contexto de una guerra ilegítima y criminal que está teniendo consecuencias horribles, está muriendo gente, y una guerra que está teniendo unas consecuencias económicas y sociales en el mundo sin precedentes", ha expresado en un vídeo remitido a los medios de comunicación.

Ha sido tras un Consejo de Ministros extraordinario que ha empezado más tarde de lo previsto, después de que los ministros de Sumar se negaran a entrar en protesta por el rechazo de la parte socialista a incluir medidas de protección a los inquilinos en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra en Irán.

"El único escudo social que Sumar concebía era uno que protegiese a la gente de este país y que tuviera en el centro el principal problema de nuestro país, que se llama vivienda y hoy hemos negociado hasta el último minuto para conseguirlo", ha explicado.

Respecto a la vivienda, ha apuntado que a partir de mañana los inquilinos podrán pedir la prórroga de sus condiciones de arrendamiento si finaliza su contrato.

"Además, vamos a controlar los márgenes empresariales en el suministro de los combustibles. Ninguna gran empresa va a aprovecharse de esta crisis para hacer caja. El Gobierno va a vigilar y además, vamos a actuar y a sancionar", ha añadido.