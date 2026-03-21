La Fiscalía Europea investiga si hubo malversación en las obras de Adamuz

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar si se produjo un uso fraudulento de los fondos de la Unión Europea destinados a la actualización de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla durante el año 2025. El foco de las pesquisas se centra en el tramo de Adamuz (Córdoba), lugar donde el pasado 18 de enero tuvo lugar una tragedia ferroviaria que se cobró la vida de 46 personas tras la colisión entre un tren Alvia y un convoy de la operadora Iryo. El organismo comunitario trata de esclarecer el destino y la gestión de más de 111 millones de euros concedidos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Estas ayudas fueron aprobadas por la Comisión Europea el 25 de junio de 2024 con el objetivo específico de acometer la «sustitución de raíles y traviesas», al considerar que la infraestructura de esta conexión «se ha quedado obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española».

La intervención de la Fiscalía Europea se produce tras una fase de verificación en la que se ha constatado que el tramo siniestrado fue objeto de inversiones con dinero comunitario para su conservación. Fuentes del caso apuntan a que el órgano comunitario investiga ahora la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y defraudación de ayudas europeas. La Fiscalía Europea comenzó a revisar este asunto a finales de enero, solo unos días después de conocerse los hechos y en paralelo a las primeras informaciones que apuntaban ya a que la principal hipótesis del descarrilamiento del tren de Iryo era un fallo en una soldadura defectuosa que unía vías de 1989 con otras fabricadas en 2023. Fue entonces cuando el organismo procedió a realizar varias gestiones antes de abrir la investigación formal: solicitó información a la juez de Montoro, reclamó datos a Adif —encargado de la renovación ahora bajo sospecha— y recabó expedientes de la Dirección General de Fondos Europeos. Estas pesquisas abiertas por el ente comunitario transcurren de forma paralela e independiente a la instrucción que lidera la titular del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, encargada de dirimir las causas técnicas y las responsabilidades penales del accidente. No obstante, la apertura de la vía europea introduce un nuevo escenario que apunta directamente a la gestión de los recursos. En este sentido, se ha asignado al magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, como juez de garantías para supervisar el procedimiento y autorizar posibles medidas restrictivas de derechos que soliciten los fiscales.

Volcado de cajas negras

Dos de los siete fiscales que integran la delegación española de la Fiscalía Europea ya analizan la documentación recabada de Adif, de la Dirección General de Fondos Europeos y del propio juzgado de Montoro. El organismo, que actúa de forma independiente y tiene potestad para «investigar, procesar y enjuiciar los delitos contra el presupuesto de la UE», mantiene el caso en una fase incipiente, mientras la jueza de Montoro aguarda el volcado definitivo de las cajas negras y el análisis pericial del carril para completar el cuadro de responsabilidades de la mayor crisis del sistema de alta velocidad en España. La principal hipótesis sobre el origen del descarrilamiento del tren de Iryo apunta a un fallo estructural en la infraestructura. Las investigaciones técnicas de la Guardia Civil y la CIAF se centran en la «rotura de una soldadura» que conectaba dos carriles de características distintas: uno fabricado en 2023 y otro que databa de 1989. El Instituto Armado ya ha advertido al juzgado sobre la existencia de varias «incongruencias» detectadas en la documentación remitida por Ayesa, la empresa encargada de supervisar la instalación de dichas soldaduras.

Comenzó a finales de enero con las primeras informaciones que apuntaban ya a la principal hipótesis del descarrilamiento del tren