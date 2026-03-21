El Supremo inicia los trámites judiciales para embargar a Ábalos y Koldo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

A escasas dos semanas y media de que comience el juicio por el denominado 'caso mascarillas', la Sala Segunda del Tribunal ha iniciado los trámites para embargar los bienes de José Luis Ábalos y Koldo García después de que ambos, aparentemente, no hayan movido un dedo en los últimos tres meses para hacer efectiva la fianza de 60.000 euros que les impuso la sala. En sendas diligencias de ordenación fechadas el 19 de marzo de 2026, el tribunal ha dictaminado que «ha transcurrido en exceso el plazo concedido» a ambos procesados «para prestar fianza en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles» en este juicio sobre la compra de material sanitario en adjudicaciones supuestamente amañadas a favor de la red de Víctor de Aldama, corruptor confeso. Tras constatar que ninguno de los dos ha «consignado cantidad alguna» en este periodo, el alto tribunal ordena al Punto Neutro Judicial que realice una «averiguación patrimonial» sobre los bienes de ambos, paso previo al embargo. El origen de este eventual decomiso se remonta al 11 de diciembre del pasado año, cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral contra ambos y contra De Aldama. Ese día —recuerda la resolución— funcionarios de auxilio judicial se desplazaron a la prisión de Soto del Real para notificar personalmente a Ábalos y a García su situación procesal. En ese momento se les informó de que disponían de cinco días para prestar la fianza.