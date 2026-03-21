Diario de León

La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña ahorcada en Torrevieja como caso de violencia vicaria

La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato de su ex pareja esta madrugada en Baiona (Pontevedra), en la parroquia de Belesar. Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la víctima estaba en el sistema Viogen y el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento. La víctima tenía 36 años y su cuerpo fue hallado poco después de las cinco de la madrugada en el lugar de Ínsuas. El cadáver presentaba diferentes golpes en distintas partes y estaba a las puertas de la vivienda de su ex pareja, que fue quien llamó a la Guardia Civil para contar lo que había sucedido, pero cuando los agentes llegaron al punto ya había emprendido la huida.-EFE/ Salvador Sas

 

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EFE
Valencia

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La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de entre 2 y 3 años ahorcada en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE de que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las 2 horas de la pasada madrugada en una vivienda de la localidad torrevejense por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 41 años. 

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