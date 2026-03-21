La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña ahorcada en Torrevieja como caso de violencia vicaria

Publicado por EFE Valencia Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de entre 2 y 3 años ahorcada en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE de que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las 2 horas de la pasada madrugada en una vivienda de la localidad torrevejense por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 41 años.