Sumar pide que España beque a investigadores africanos

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Sumar quiere que el Gobierno impulse la creación de un programa de colaboración académica con investigadores africanos sobre biodiversidad y medioambiente en el marco del "reconocimiento de responsabilidades del pasado colonial español en el norte de África" y con ese objetivo ha registrado una proposición no de ley que será debatida en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso.

En concreto, el grupo minoritario del Ejecutivo de coalición busca que la Cámara inste al Gobierno a impulsar, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un programa de becas para estudiantes africanos en las mencionadas materias, que les permita realizar estudios de doctorado en centros de investigación españoles.

En la exposición de motivos de la iniciativa, recogida por Europa Press, Sumar recuerda que las figuras de los dos leones que flanquean la escalinata del Palacio de Congreso, esculpidas en 1865 por Ponciano Ponzano con metal fundido de cañones capturados en la batalla de Wad-Ras (1860), representan en sí mismas un vínculo histórico entre el pasado colonial de España y el continente africano.

"A finales del XIX, coincidiendo con la presencia española en África, aún había leones en el norte de África, en la cordillera del Atlas. Sin embargo, a lo largo del siglo XX estas poblaciones de leones se extinguieron, y actualmente las poblaciones de leones más cercanas al Mediterráneo solo se encuentran en el Sahel", remarca Sumar.

Tras recordar que el 90% de los leones africanos han desaparecido en el último siglo, alerta de que la pérdida de grandes carnívoros supone un grave desequilibrio ecológico y de que el declive de los ecosistemas amenaza al conjunto de la biodiversidad africana y, por extensión, al equilibrio ambiental del planeta.

En este contexto, y en "consonancia con los valores de justicia global, cooperación y sostenibilidad que deben regir la acción exterior de España", Sumar sugiere la creación de un programa de becas para estudiantes africanos que investiguen sobre el medioambiente.

REVISIÓN CRÍTICA DE LA NARRATIVA COLONIAL

E inscribe la iniciativa en un marco de "restitución histórica y de reconocimiento de las responsabilidades derivadas del pasado colonial español en el norte de África" un proceso que, apuntan, requiere "no solo una permanente revisión crítica de las narrativas de los imperialismos europeos", sino también "poner de relieve una herencia material e inmaterial basada en un sistema global de explotación y la continuada asimetría en materia de las relaciones internacionales".

"Promover mecanismos de memoria, responsabilidad y cooperación forma parte de la necesaria deconstrucción de las narrativas que ampararon la expropiación imperialista", subrayan a la vez que abogan por "reforzar el vínculo histórico y simbólico con África, evitando caer en prácticas de 'ciencia colonial que privilegian la investigación sobre África sin la participación directa de investigadores africanos".

Por todo ello demandan mecanismos de colaboración con universidades o centros de investigación en los países de origen de los estudiantes beneficiarios, con el fin de asegurar la viabilidad de los proyectos y su posterior retorno para contribuir al desarrollo científico y social en sus lugares de procedencia.

Estos programas, que piden sean convenientemente publicitados en los países destinatarios, deberían servir, según Sumar, para crean o reforzar vínculos con esos centros africanos, mejorar el intercambio de conocimiento y creando vínculos en el ámbito de la investigación científica.