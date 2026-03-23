Feijóo pretende dejar a Sánchez en vilo hasta el final sobre su voto del plan de ayudas por la guerra

Publicado por Lourdes Pérez Madrid Creado: Actualizado:

SSi la política se nutriera solo del estado de ánimo, el PP estaría instalado hoy en un sentir próximo a la euforia. La última semana comenzó para los populares con su victoria al alza en las autonómicas en Castilla y Léon y, casi tan importante para ellos, con la contención por primera vez en este nuevo ciclo con las urnas de las airosas expectativas de Vox, que, pese a seguir subiendo, solo ganó un escaño y no alcanzó la pronosticada barrera psicológica del 20% de los sufragios.

Persuadidos de que la extrema derecha ha pagado el bloqueo singularmente de Extremadura, los populares han asistido después desde el burladero a cómo Santiago Abascal y los díscolos apartados de su núcleo duro se despedazan en plaza pública. Y este alivio ante las cuitas -políticas y orgánicas- de los voxistas, tras meses sin tregua, ha acabado transformándose en abierto regocijo ante una izquierda "que se hunde", según proclamó este sábado Miguel Tellado en un acto con Nuevas Generaciones en Toledo, y la contemplación de un "Gobierno en su punto final", cuyo último estertor ha sido el plante de Sumar este viernes en puertas de aprobar el decreto para paliar el impacto de la escalada bélica en Oriente Medio. Un decreto ante el que Génova se coloca en modo 'esperar y ver'. "Sin Podemos, Sánchez depende de Feijóo", se recrean en el equipo del líder.

Las fuentes consultadas infieren que la fragilidad del Gobierno y, con ella, la sensación de que "esto ya no da más de sí" entran en "implosión" con "el escrache" de la vicepresidenta Yolanda Díaz y los otros cuatro ministros de Sumar para que las medidas anticrisis incluyeran un escudo específico en materia de vivienda, lo que se terminó traduciendo en un segundo decreto específico, condenado, salvo sorpresa, al fracaso porque Junts continúa negándose a las políticas intervencionistas en este terreno. A este "decreto de izquierdas", el PP también dice 'no'. En cuanto al "de derechas" -el explícito contra las tensiones inflacionistas derivadas de la guerra en Irán que califica así por las rebajas fiscales que aplica-, los populares se han abierto a estudiarlo en profundidad tras su publicación íntegra en el BOE y sin comprometer el sentido de su voto. Una decantación que -previenen en el entorno de Feijóo- no pretenden destapar hasta el mismo momento de la votación que, con carácter exprés, se celebrará este jueves en el Congreso; 24 horas después de la comparecencia del presidente para dar cuenta de la situación bélica y de su 'No a la guerra'.

"Bienvenidos a la 'fachosfera'", lleva dos días Tellado haciéndose eco del alborozo que reina entre los suyos por la modulación en su estrategia de Sánchez para procurar que el decreto no descarrile por el flanco de la derecha y, concretamente, del de Junts. Que algunos cortafuegos en el plan del Ejecutivo coincidan con requerimientos de oposición y exsocios también interpela a estos, a los que Sánchez ha pedido "responsabilidad", como al resto de grupos, para hacer prosperar esta cobertura social.

Pero los de Feijóo y los de Carles Puigdemont ya han demostrado que no piensan dejarse cohibir por esas apelaciones: en enero tumbaron la revalorización de las pensiones hasta que el Gobierno rectificó y las sacó del 'decreto ómnibus' en el que había vuelto a subsumirlas, En vísperas de esta nueva partida de mus, Génova juega con que Podemos está en el 'no' porque cree, precisamente, que el plan anticrisis recoge "las medidas del PP", en expresión de Irene Montero. Lo que, al menos por el momento -se solazan los conservadores-, deja a Sánchez en manos de Feijóo. Y con la intención de este de hacerle sudar tinta, mientras vuelve "el rock and roll judicial" con la citación de Begoña Gómez y el inminente juicio por el 'caso mascarillas'.

Alivio ante la derecha radical

Como la política también es el contexto, el PP hierve de contento esta semana porque venía de verse presionado por la pérdida de pie en Aragón y por el señalamiento de Sánchez con el 'No a la guerra', en un intento de conectar al partido hoy líder de la oposición con la intervención por la fuerza en Irak en la que se embarcó el Gobierno de José María Aznar. De atender a los datos que manejaban en Génova, Vox salió del test aragonés coqueteando con el 25% en intención de voto y ganas de trabar la investidura de la extremeña María Guardiola.

Fueron los días en que Feijóo cambió de rasante, identificó el "mandato" del electorado como la exigencia prioritaria de que su partido y Vox desalojen a Sánchez y promovió un decálogo de límites para embridar los pactos con la derecha radical. Acusados por el Gobierno de ceder ante ella por acogotamiento electoral y con Abascal advirtiéndoles de que él y los suyos no son "salvajes" que necesiten un código de buena conducta para negociar, los populares creen -así lo subraya una voz de la dirección- que el resultado en Castilla y León ha evidenciado un primer castigo a los voxistas por "bloquear" la constitución de los gobiernos autonómicos aun cuando continúen siendo determinantes. "Quienes nos han votado quieren gobiernos liderados por el PP y apoyados por Vox", enfatizó este sábado Tellado rebajando las ínfulas de Abascal.