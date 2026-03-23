Objetivo Montero: ¿Cómo será recordada?

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla).EFE/ Julio Muñoz

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El PP ha decidido aprovechar el Pleno del Congreso de este miércoles para examinar con cuatro preguntas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que puede sea una de sus últimas sesiones de control, habida cuenta de que dejará el Gobierno para ser la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Andalucía.

"¿Cómo será recordado su paso por el Gobierno, vicepresidenta?", es la pregunta que la portavoz del PP, Ester Muñoz, pretende formular a Montero, que ya ha anunciado que dejará el Gobierno en cuanto se convoquen las elecciones andaluzas.

Las fechas más probables de dichos comicios son el 31 de mayo o el 21 de junio, pero la convocatoria debe publicarse 54 días antes de su celebración. Así las cosas, su marcha del Ejecutivo está cerca y la sesión de control de la próxima semana puede ser una de las últimas, pues el siguiente Pleno no será hasta después de Semana Santa.

Además de Muñoz, el secretario general del PP, Miguel Tellado, interpelará a la todavía 'número dos' del Gobierno sobre "cuál ha sido la verdadera prioridad de su Ministerio (de Hacienda) durante todos estos años", una cuestión en la que es previsible que Tellado 'atice' a Montero ante la falta de Presupuestos en esta legislatura y que ésta podría aprovechar, por su parte, para hacer balance.

A su vez, el diputado José Vicente Marí Bosó, uno de los portavoz económicos del Grupo Popular, preguntará a María Jesús Montero si viven hoy mejor los españoles que cuando llegó al Ministerio, mientras que su compañera María Isabel Sánchez Torregrosa quiere saber si "ha regido la ética y la transparencia el desempeño de sus funciones públicas".

A estas preguntas del PP se añade otra que le formulará la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su caso para que Montero detalle lo que hará el Gobierno "para acabar con la precariedad y la inestabilidad en la Administración Pública".

Estos interrogantes a la vicepresidenta primera llegarán después de el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé cuenta ante el Pleno de la posición española respecto a la guerra en Oriente Próximo e Irán, e informe del contenido de los últimos consejos europeos.

El jefe del Ejecutivo tendrá, además, que hacer frente a dos interrogantes del PP y Vox al término de su comparecencia. Así, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, le pedirá que detalle cuánto cuesta a los españoles su Gobierno, mientras que el de Vox, Santiago Abascal, le retará a preguntarle "si quieren que el dinero de sus impuestos se destine a la atención sanitaria de medio mundo".

En la sesión de este miércoles el PP también tiene registradas preguntas para el ministro de la Presidencia, Justicia Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que le instarán a pronunciarse sobre las razones por las que el Gobierno "no respeta" al Parlamento, así como por cuántos relatos más va a articular para seguir tapando sus "escándalos". "¿A qué llaman ustedes progreso"?, reza la pregunta registrada, por su parte, por la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, para Bolaños.

El ministro de Transportes también estará en el punto de mira de la oposición. De hecho, además de responder a una pregunta del PP sobre si está haciendo su trabajo, se enfrentará a dos interpelaciones del PP y de Vox sobre las medidas que están adoptando para recuperar la normalidad en el sistema ferroviario, singularmente en las conexiones con el sur de España.

Ambas interpelaciones darán lugar a la votación en el próximo Pleno, previsto para después de la Semana Santa, de las subsiguientes mociones, en las que no se descarta que tanto los de Feijóo como los de Abascal planteen directamente la reprobación de Puente.

Pese a que buena parte de la mañana del miércoles estará centrada en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Podemos no quiere desaprovechar la oportunidad de tener un 'cuerpo a cuerpo' con el Gobierno sobre sus planes para abandonar la guerra y "el rearme criminal".

Cuba también tendrá su hueco en la sesión plenaria de la próxima semana, donde el diputado de Bildu Jon Iñarritu preguntará al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre las medidas que llevará adelante ante la "grave" situación que enfrenta la isla como consecuencia del bloqueo económico y energético impuesto por Estados Unidos.