La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, sale de prisión en régimen de semilibertad

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El Gobierno Vasco ha defendido que la salida de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, de la cárcel de Martutene de San Sebastián no es una decisión "discrecional", sino que se produce en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Iparraguirre ha salido este martes de la cárcel donostiarra, después de que el Gobierno Vasco haya concedido a la exdirigente de ETA este régimen de semilibertad que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha defendido hoy tras el consejo de gobierno que el ejecutivo se ha "limitado a aplicar el artículo 100.2, que no es un tercer grado", de la misma manera que se aplica a "cualquier persona reclusa en el sistema vasco"

La portavoz ha agregado que no se debe olvidar "el fin último de la reinserción", aunque ha dicho que entiende que la salida de Anboto "pueda haber causado dolor a las víctimas".

En la misma línea se ha pronunciado sobre el niño que durante la 'korrika' portaba una camiseta con la imagen del etarra Patxi Ruiz: "Son imágenes que hacen daño a las víctimas de ETA y que no hacen ningún bien ni al euskera ni a lo que representa la korrika, como espacio de inclusión social".