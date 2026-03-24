Las mejores fotos del impacto de la borrasca Therese en Tenerife

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La Agencia Estatal de Meteorología ha activado de nuevo avisos de nivel naranja (riesgo importante) por fuertes lluvias para este lunes en Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde pronostica que pueden caer más de 30 litros de agua por metro cuadrado en el curso de una hora.

Todas las demás islas siguen bajo aviso de nivel amarillo (riesgo bajo), también por lluvias.

Se espera que las precipitaciones de este lunes descarguen 20 litros/m2 o más en una hora en Gran Canaria y 15 litros/m2 o más en una hora en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

La borrasca Therese está dejando acumulaciones muy altas de lluvia en varios puntos de Canarias desde el pasado jueves.

Solo en Gran Canaria, el Cabildo estima que han entrado en las presas más de 14 millones de metros cúbicos de agua en tres días y varios embalses se han llenado por primera vez en lustros.