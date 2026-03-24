Ignacio Garriga llama a "apartar" a Feijóo de las negociaciones en Extremadura, CyL y Aragón
En declaraciones a la prensa en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha afirmado que Feijóo "no puede seguir torpedeando las negociaciones que Vox está llevando a término de buen grado
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no participe en las negociaciones entre ambos partidos para la investidura y formación de gobierno en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón: "El señor Feijóo se tiene que apartar de enmedio".
En declaraciones a la prensa en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha afirmado que Feijóo "no puede seguir torpedeando las negociaciones que Vox está llevando a término de buen grado y avanzando con los líderes regionales del PP".
"Si se aparta al señor Feijóo y al señor Tellado y se deja que los líderes regionales sigan manteniendo esas reuniones con la dirección regional de Vox y la dirección nacional, estoy seguro que estamos más cerca de llegar a un acuerdo", ha añadido.
Ha afirmado que las negociaciones avanzan medida a medida, y que aspiran a más pronto que tarde cerrar los pactos y poder abordar qué personas ejercen las distintas funciones en estos futuros gobiernos autonómicos.
"Reafirmarnos en que nosotros vamos a entrar en esos gobiernos, vamos a protagonizar esos cambios en primera persona", ha asegurado.