El Supremo rebaja a dos años y un mes la condena al Pequeño Nicolás por la "mafia policial"

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y un mes de prisión la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, en el caso de la denominada "mafia policial", en el que conseguía datos reservados de agentes, como matrículas, que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno.

Esta es la tercera condena en firme contra Gómez Iglesias, tras la pena de un año y nueve meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo se hiciese pasar por él en la prueba de selectividad de 2012 y la de dos años de prisión por confeccionar documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado.

El Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Pequeño Nicolás y rebaja la condena inicial, de 4 años y tres meses de cárcel, como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo, al aplicarle una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada.

Además, el Supremo absuelve a Gómez Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, puesto que también ha absuelto al que fue condenado como autor de dicho ilícito, el entonces coordinador de seguridad municipal, Emilio García Grande.

Condenados dos policías municipales

En este caso, la causa principal abierta a Gómez Iglesias tras ser detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), también fueron condenados dos policías municipales que le facilitaron los datos, a quienes también se les rebaja a la mitad, a dos años, un mes y 15 días, la pena como autores de delitos de revelación de secretos y cohecho pasivo.

Estos policías municipales, Jorge G.H. y Felipe G.S., obtenían recompensas y tenían un chat con Gómez Iglesias donde aludían al dinero refiriéndose a lechugas verdes, lechugas moradas o rábanos.

Los tres "planearon una forma de obtener ingresos paralelos y otras prebendas relacionadas con los ambientes sociales y políticos que frecuentaban", obteniendo el Pequeño Nicolás de ambos escoltas información privilegiada y datos relacionados con matrículas.

El Alto Tribunal aplica a todos ellos la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas porque la causa se prolongó trece años hasta la sentencia, un periodo "extraordinario" que provoca la rebaja de sus condenas, que ya son firmes.

Absueltos el coordinador de seguridad y un guardia civil

Los magistrados absuelven en cambio al que era coordinador de seguridad municipal, al considerar que "no reveló ningún tipo de secreto ni información".

Exoneran además a un guardia civil que estaba destinado en la Casa Real, que fue condenado a quince meses de prisión por revelación de secretos y que según estos magistrados "no tiene nada que ver con la trama investigada y juzgada".

Con la tercera condena firme, queda pendiente de resolver en el Supremo el recurso interpuesto por Gómez Iglesias a la pena de 3 años y 5 meses a la que fue sentenciado por un presunto engaño a un empresario simulando ser un asesor del Gobierno.

El Supremo también examinó otra de las causas y absolvió al conocido como Pequeño de Nicolás de una condena a tres años por hacerse pasar por un cargo relacionado con la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real en un viaje a Ribadeo (Lugo).