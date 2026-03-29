Sánchez afianza la intención de agotar legislatura con un Gobierno más económico

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«Afrontamos un momento clave donde la economía es fundamental. El objetivo es que España siga creciendo, salir airosos de una coyuntura difícil. Para eso ponemos a los mejores, pero no con mentalidad cortoplacista; pensamos en 2030». Así presenta la Moncloa el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera y el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda. El relato es el de un Ejecutivo que recompone su equipo desde una posición de fortaleza. La realidad es algo más compleja. Sánchez ha tenido que prescindir de la que ha sido hasta ahora su número dos no porque creyera que ya no le era necesaria, sino porque la necesitaba en otro frente. María Jesús Montero era la única capaz de evitar una guerra interna en la federación andaluza, la única que ofrecía una mínima garantía de poder competir con Juanma Moreno en los comicios que finalmente tendrán lugar el 17 de mayo. Una vez más, el presidente ha hecho de la necesidad virtud. El coste es evidente. Montero no era solo ministra de Hacienda y vicepresidenta primera. Era, como ella misma se definió el martes en Sevilla, «la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia", y su marcha deja un vacío que va mucho más allá de los cargos formales. En el Ejecutivo no se atisba a nadie con su misma capacidad para tejer acuerdos con los socios parlamentarios, algo imprescindible en el año que resta de legislatura. Esta pérdida se suma a la que ya sufrió Sánchez con la caída de Santos Cerdán, su enlace con Carles Puigdemont y, junto a José Luis Rodríguez Zapatero, el único dirigente del PSOE en quien Junts confiaba. Es cierto, sin embargo, que esta remodelación obligada llega en un momento muy distinto del que reinaba hace apenas tres meses. A finales de 2025, el PSOE acumulaba una cadena de golpes difícil de encajar: la caída en desgracia de Cerdán, el escándalo de las denuncias de acoso sexual en sus propias filas o el 'caso Koldo' con sus ramificaciones institucionales arrastraron al PSOE a la desolación. La sensación de parálisis era total. Junts no daba tregua en el Congreso, los Presupuestos eran una quimera y el ciclo de elecciones autonómicas prometía un rosario de derrotas. Pero el contexto geopolítico por la guerra de Irán se ha superpuesto a todo y en ese terreno Sánchez se siente tan cómodo como cree desorientado a su gran rival, Alberto Núñez Feijóo. La oposición del jefe del Ejecutivo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel le ha proporcionado una relevancia internacional que ningún acontecimiento doméstico habría podido darle. El Wall Street Journal le dedicó esta semana una extensa entrevista en la que lo presenta como el líder europeo que ha optado por decirle la verdad a Trump en lugar de caminar sobre ascuas. El Financial Times lo nombró «némesis» del presidente estadounidense. Y The Economist le reconoció autoridad para abanderar una alternativa progresista global. También su posición ante la guerra le alinea con una mayoría de forma nítida. Alemania e Italia, cuyos líderes conservadores eran hasta hace poco de los más próximos al presidente estadounidense, han acabado adoptando posiciones similares a la suya. «No es nuestra guerra", dicen.

La oposición del jefe del Ejecutivo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel le ha proporcionado una gran relevancia internacional