Gobierno financiará con unos 15 millones a Canarias para adoptar medidas por impacto de la guerra en Oriente Medio

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El Gobierno de España financiará con algo más de 15 millones de euros, hasta el 30 de junio, a Canarias para que el Ejecutivo regional puede adoptar medidas para combatir el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Estas medidas estarán centradas principalmente en la cesta de la compra, en reducir el IGIC del 1% al 0% en gasolinas, gasóleos y biocarburantes, bajar el IGIC del gas natural del 3% al 0%, o bonificar hasta el 99,9% el impuesto sobre derivados del petróleo, que es el equivalente canario al Impuesto sobre hidrocarburos, entre otras.

Así se ha transmitido en una comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras un encuentro para fijar el acuerdo que compense al archipiélago respecto al Real Decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros el 20 de marzo, en una reunión extraordinaria, que recogía 80 medidas urgentes para dar respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio.

Torres expuso que si bien en dicho Real Decreto-Ley hay medidas para el conjunto de los españoles, tales como el "bono social, que evita los cortes de luz para las familias más vulnerables", también añadió que las hay específicas para Canarias, entre las que citó la conectividad marítima, ayudas a los transportistas con domicilio en las islas o la adaptación al REF para el sector primario o sectores energéticos insulares.

Sin embargo, matizó que había una situación que se debía resolver, para lo que se ha estado trabajando desde la semana pasada, y que está relacionada con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y los impuestos propios de Canarias, ya que explicó que "si estos pasaban a cero" se producía una "discordancia" con la voluntad del Gobierno autonómico y las propuestas adoptadas por el Ejecutivo central en cuanto al IVA.

Y es que con la bajaba del IVA, caía el porcentaje de esos ingresos, pero el Gobierno de España "mantenía recaudación", sin embargo en el caso de Canarias el IGIC se iba a cero. Por ello, Torres explicó que se ha estado analizando cuál sería la "compensación precisa" en las medidas que pretende adoptar el Ejecutivo canario.

Añadió que los 15 millones de euros para compensar a Canarias se ha establecido hasta el 30 de junio, porque es la fecha fijada también para el Real Decreto-Ley de las medidas del Gobierno de España, apuntando que en el caso de que se tengan que prolongar tras llegar al 30 de junio, "lo que se haría, lógicamente, es trasladar esas medidas al resto de los meses que se sumaran a los tres meses previstos en el Real Decreto Ley, con las fórmulas y mecanismos legislativos que sean precisos".

De esta forma, si las medidas tienen que prolongarse hasta final de 2026, el Gobierno central compensará a Canarias con unos 60 millones de euros totales para desde ahora, y hasta concluir el año, poder ejecutar las medidas por el impacto derivado de la guerra en Oriente Medio.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que no avanzó ninguna de las medidas que prevé aprobar este lunes, en Consejo de Gobierno, gracias a los 15 millones de euros de compensación, subrayó que la misma es "importante" para aprobar el paquete de acciones, por lo que mostró su "agradecimiento y, sobre todo, reconocimiento al trabajo bien hecho en favor de la ciudadanía".

Clavijo explicó que la "lógica" que ha aplicado el Gobierno de España con Canarias es para "mantener el diferencial fiscal con el territorio continental", porque el IGIC se "iba a cero", y "no" es lo mismo pasar del 11% al 3%, y "tienes un 3% de recaudación de IVA", que en el caso de Canarias si caía al 0% el IGIC y se perdía "plenamente la capacidad de recaudación".

Finalmente el presidente canario indicó que "no ha habido una petición en concreta" al Gobierno de España en cuanto a cantidad de dinero para financiar las medidas compensatorias, sino "simplemente la necesidad" de compensar "la laguna que se generaba en el decreto" realizado para toda España.