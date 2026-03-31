El PP cree que la regularización de inmigrantes creará un agujero en la seguridad europea

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear "un agujero para la seguridad" de España y de la Unión Europea (UE) con la regularización "masiva" de inmigrantes y ha afirmado que por esta vía "podrán colarse" terroristas.

En una rueda de prensa, la portavoz del PP ha destacado que el Congreso ha aprobado este martes a iniciativa de su partido una ponencia, en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para analizar el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno.

Y ha comentado que el comisario de Asuntos de Interior y Migración de la UE, Magnus Brunner, ha avisado de que si un inmigrante regularizado en España se intenta asentar en otro país de la UE, será devuelto a territorio español.

"Aunque no puedan asentarse, sí pueden circular libremente por la Unión Europea si tienen la residencia legal en nuestro país. Y esto quiere decir que será España un agujero para la seguridad no solo de nuestro país, sino también de la Unión Europea, porque podrán colarse a través de España y que circulen por toda la Unión Europea delincuentes, incluidos terroristas", ha alertado.

A continuación, ha criticado que el Gobierno esté "empeñado" en sacar adelante esta regularización, pese a que el Congreso pidió recientemente parar el proceso con los votos de PP, Vox y Junts.

Y ha acusado además al Gobierno de emprender esta regularización "sin controles y justo al contrario de lo que está exigiendo el pacto de asilo y migración de la Unión Europea".

Por otro lado, ha anunciado que el PP registró el lunes un escrito de solicitud de amparo dirigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para exigir al Gobierno que facilite los datos sobre el número de personas que han conseguido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Unas cifras que, según ha afirmado, el PP lleva meses pidiendo al Gobierno sin éxito.

"Este es el nivel de opacidad con el que gestiona el Gobierno los procesos de regularización y de nacionalización de personas en este país", ha denunciado.

Sobre las negociaciones de PP y Vox para formar gobierno en comunidades autónomas como Extremadura y Castilla y León, ha dicho que "las cosas van bien" y se ha mostrado convencida de que habrá acuerdos, aunque no sabe en qué momento llegará.

En este sentido, ha señalado que "Vox está en su derecho de apurar los plazos lo que quiera", pero ha señalado que los ciudadanos "no están de acuerdo con los bloqueos".