El Gobierno evita ya fijarse plazos para la presentación del proyecto de Presupuestos

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Dos semanas después de que Pedro Sánchez y María Jesús Montero se escudaran en el estallido de la guerra de Irán para dar una vez más largas a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno dio este martes un paso más en el camino del aplazamiento indefinido. La ministra portavoz, Elma Saiz, evitó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros comprometerse con cualquier fecha concreta e incluso rehuyó marcar un plazo a partir del cual el Ejecutivo desistiría de enviar al Congreso las Cuentas de 2026 y se pondría a trabajar en el proyecto de 2027, el año en el que, si no hay adelanto electoral -y Sánchez insiste en que no lo habrá-, tendrán lugar las próximas elecciones generales, las municipales y buena parte de las autonómicas.

"Los Presupuestos llevan un trabajo previo importante que tiene que ver con la confección del cuadro macroeconómico, donde se constatan tanto las previsiones de ingresos como las previsiones de gastos, y estamos viviendo una situación gravísima en el orden mundial", esgrimió Sáiz. La portavoz añadió que no se trata de una cuestión de plazos sino de que las cuentas públicas "reflejen la realidad" y se adapten al contexto actual. "Nos estamos tomando unos días, unas semanas, no solamente para evaluar cómo va afectando la guerra a la situación económica, sino también para medir y evaluar el impacto de las medidas que se han puesto en marcha y que acaban de entrar en vigor", dijo.

Es, al menos, la quinta vez en lo que va de legislatura que el Gobierno da una patada al balón presupuestario. El pasado diciembre, Montero se comprometió a presentar el proyecto antes de que concluyera el primer trimestre de 2026. El plazo expiró este martes. Y su sucesor en Hacienda, Arcadi España, ya dejó claro el viernes cuál es su disposición de partida. Al recordar que la última pregunta que recibió su antecesora sobre los Presupuestos en su calidad de ministra obtuvo esta respuesta -"ay, pues es una tarea muy difícil que tendrá que abordar la persona que me sustituya"-, España ironizó: "Si me permites, en este momento, me quedo con el 'ay'". Pocas frases han resumido mejor el estado de la cuestión.

Cuestión de confianza

La razón de fondo, que el Ejecutivo no explicita, para posponer sus obligaciones es que no tiene los votos suficientes para sacarlos adelante. Y aunque en alguna ocasión Sánchez ha llegado a decir que agotaría la legislatura incluso si la Cámara se los tumbara, sabe que un rechazo parlamentario del proyecto sería lo más parecido a perder una cuestión de confianza, tras la que solo cabe volver a pedir la palabra a los ciudadanos.

El PP y la Mesa del Senado, donde el principal partido de la oposición tiene mayoría absoluta, han llevado ante el Tribunal Constitucional la prórroga continuada de los Presupuestos de 2023 por considerar que incumple el artículo 134 de la Constitución y que se está privando a las Cortes de una de sus principales funciones democráticas. El Ejecutivo replica que la prórroga también está contemplada en la Carta Magna y aduce que su ausencia no está teniendo repercusiones negativas sobre la economía.

En esa línea, Saiz insistió en que con las cuentas prorrogadas se ha podido aprobar el plan anticrisis por la guerra de Irán, que calificó de "escudo social más importante de la Unión Europea", con más de 5.000 millones de euros movilizados para tres millones de empresas y 20 millones de hogares pero que quizá deba ser ampliado. Un argumento que el Gobierno utilizará previsiblemente para seguir dando largas mientras la incertidumbre del conflicto en Oriente Próximo le proporcione cobertura.