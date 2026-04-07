Abierta la convocatoria de becas y ayudas al estudio 2026-2027: requisitos y solicitud

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los alumnos y alumnas que vayan a cursar bachillerato, estudios universitarios, Formación Profesional, enseñanzas artísticas superiores, deportivas o de idiomas, entre otros, pueden pedir ya su beca para el curso que viene.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes pone a disposición de los estudiantes un portal de becas para conocer todos los detalles de esta convocatoria.

El artículo 27 de la Constitución Española establece que "todos tienen el derecho a la educación" y que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".

En consecuencia, la política de becas y ayudas al estudio es un pilar básico de la dimensión social de la educación. Su objetivo es compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

En este sentido, se han emprendido en los últimos cursos importantes reformas en el modelo de becas. Estas medidas se han centrado en facilitar el acceso a las becas a más estudiantes, en incrementar algunas de las cuantías y en flexibilizar los requisitos académicos para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación.

Las becas y ayudas al estudio para el curso 2026-2027 cuentan con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros que beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas. Además, se han introducido las siguientes novedades:

Pueden solicitar las becas aquellos estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico y que se matriculen en las enseñanzas universitarias y no universitarias comprendidas en la convocatoria.

El plazo para presentar la solicitud de beca se extiende desde las 8:00 horas del 7 de abril de 2026 hasta las 15:00 del 18 de mayo de 2026. Es aconsejable no dejar la solicitud para el último día porque el Ministerio puede requerir datos que se encuentren en documentos que el solicitante tendrá que buscar o consultar.

Próximamente se conocerá el plazo para solicitar las ayudas de apoyo educativo.

Todo el proceso de solicitud de la beca se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La solicitud se deberá cumplimentar mediante un formulario accesible por vía telemática.

Como en la convocatoria anterior, los estudiantes deberán aportar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante. Deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar con su formación.

Una vez cumplimentada, la solicitud debe ser firmada por el interesado o su representante legal -en el caso de ser menor de 18 años- con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados, y enviada por el procedimiento telemático establecido.

Una vez presentada la solicitud, se podrá consultar su estado de tramitación en la sede electrónica, en el apartado 'Mis expedientes'. Asimismo, los solicitantes podrán dirigirse a la unidad de becas de la administración educativa o universidad correspondiente identificándose con su NIF/NIE.

Además, en la página web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes podrá consultarse la situación de tramitación de las solicitudes en cada una de las universidades y administraciones educativas.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, comenzará el procedimiento de valoración de la información aportada por los solicitantes. Puntualmente, se informará a los estudiantes acerca de si reúnen o no los requisitos económicos. En caso de cumplirlos, se comprobará la información académica.

Finalmente, y si todo es correcto, se asignarán las cuantías de beca que correspondan a cada estudiante. Esto se notificará individualmente por vía telemática en el apartado 'Mis notificaciones' de la sede electrónica.

Al solicitar las becas pueden surgir dudas. Para resolverlas, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto a disposición de los estudiantes una sección de consejos. Además, existen otras vías de contacto en caso de tener más preguntas: