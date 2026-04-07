El hermano de Koldo reconoce ir a Ferraz dos veces a por sobres con dinero y viajar a Dominicana por encargo Aldama

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Joseba García, el hermano del exasesor ministerial Koldo García, ha reconocido este martes en el juicio en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero, así como que viajó a República Dominicana y recogió un sobre con documentación como favor a Víctor de Aldama.

"Yo solamente he estado allí dos veces que recuerde y las dos para eso, no he vuelto nunca más", ha contestado en su declaración como testigo a preguntas sobre si fue a Ferraz de su abogada --también letrada de Koldo García-- y tras rechazar responder previamente a las acusaciones, al alegar que está investigado en otra causa en la Audiencia Nacional.

En concreto, el hermano de Koldo García ha contestado con un "sí" a la pregunta de su abogada de si había ido a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger "algún sobre con dinero en metálico para su hermano, para Patricia --en referencia a Patricia Uriz, su expareja-- o para alguien de su entorno".

Joseba García también ha reconocido que sí era conocedor de la "mecánica habitual" de su hermano, en la etapa de asesor de Ábalos, de ir con tres sobres "atendiendo a si los gastos eran del PSOE, del Ministerio o gastos personales". "Sí, era una manera de llevar su contabilidad o su control", ha dicho.

FAVORES A LA EXPAREJA DE ÁBALOS

El hermano de Koldo también ha reconocido que llegó a entregar 400 euros en metálico a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, que le había dado previamente Aldama, por mediación de su hermano Koldo.

"Fueron 400 euros en un viaje; yo se los di y ya está, no pasa nada", ha señalado Joseba García, que también ha reconocido que ayudó a Jéssica Rodríguez a rellenar los partes de trabajo en la empresa pública Ineco --adscrita al Ministerio de Transportes--, y en la que ambos estaban empleados.

"La conozco una vez en Ineco, ni la contraté ni solicité contratación ni la conocía de nada. No he sido su jefe, ni siquiera su superior, era un compañero de trabajo", ha señalado sobre Jéssica Rodríguez.

Otro de los favores fue pagar dos mensualidades del piso en Madrid en el que ella vivía. "Me llamó mi hermano y me pide que, por favor, lo haga, y yo lo hago", ha contestado a su abogada, apostillando que en esos momentos ya había terminado la relación entre el exministro y Jéssica Rodríguez.