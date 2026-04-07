Juanma Moreno es el líder andaluz mejor valorado y Montero la cuarta, según el CIS

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El candidato a la presidencia de la Junta por la agrupación Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha defendido este martes el "proceso totalmente democrático" para logar una candidatura de "unidad" dentro del espacio de izquierdas de cara a las "elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Maíllo ha evitado pronunciarse sobre las críticas al acuerdo de uno de los fundadores de Podemos, Pablo Iglesias, y ha señalado que como no las ha escuchado no puede "estar hablando de todo lo que digan en las tertulias radiofónicas".

"Hay un acuerdo que ha generado una enorme ilusión en Andalucía y creo que es el hecho más importante que ha ocurrido en esta precampaña por un acuerdo que amplía las alianzas y en una coalición Por Andalucía. Que hay mucha gente que siente la satisfacción y la alegría de que vayamos con un frente amplio de organizaciones al servicio de lo que es un mandato popular de unidad", ha manifestado Maíllo.

Ha apuntado que él prefiere hacer una "valoración mucho más positiva y más optimista" del acuerdo y ha asegurado que como candidato su reto es "aumentar la representación" actual de la formación de cinco escaños en el Parlamento de Andalucía.

"Lo que digo es que ha sido un proceso totalmente democrático, de consenso y unanimidad", ha añadido el candidato de Por Andalucía, quien ha resaltado que el esfuerzo de la agrupación debe ser el de "movilizar a la gente de la izquierda para que vayan a votar el 17 de mayo" y que lo hagan "por una coalición como Por Andalucía que obedece a un mandato popular de unidad, que ha generado mucha alegría, entusiasmo e ilusión en la sociedad andaluza y en los sectores progresistas y de izquierda".

Maíllo ha insistido en que concentrará su esfuerzo en que haya "un cambio de gobierno en Andalucía" para dar solución "a los problemas de la vivienda, de una sanidad pública que muere y que el PP ha destrozado o de una educación que vuelve a ser de pago si quieres matricular a tus hijos o a tus hijas en determinados ciclos formativos".

Por ello, se ha mostrado "muy contento" de encabezar una "lista unitaria" que ha generado "muchas expectativas e ilusión" y sobre eso concentrará todo su esfuerzo.