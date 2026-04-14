El PP exigirá mañana en el Congreso la dimisión de Óscar Puente tras el último informe de Adamuz

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El PP aprovechará la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para exigir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras conocerse el último informe de la Guardia Civil sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), en la que fallecieron 46 personas.

El informe de la benemérita presentado al juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) confirmó la rotura de la vía que provocó el fatal desenlace 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con un tren Alvia que iba en la vía contigua, causando además del fallecimiento de 46 personas más de 120 heridos.

En este escenario, el PP pedirá explicaciones a Óscar Puente, y el diputado por Valladolid --ciudad donde el ministro fue alcalde-- Eduardo Carazo le preguntará directamente "cuándo piensa asumir su responsabilidad y dimitir".

Además de esa pregunta, el diputado Elías Bendodo preguntará a Puente si cree que ha cumplido sus obligaciones como ministro de Transportes, mientras que la diputada Miriam Guardiola se dirigirá al responsable de Transportes para preguntar si los españoles tienen un servicio ferroviario "a la altura de los impuestos que pagan".