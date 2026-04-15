Los mir empezarán a elegir su plaza el 4 de mayo e iniciarán la residencia un mes después

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El Ministerio de Sanidad empezará a adjudicar de forma presencial y telemática las plazas de formación sanitaria especializada (FSE) el próximo 23 de abril comenzando con Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, a las que seguirán Enfermería el día 24 y las de Medicina el 4 de mayo.

Los aspirantes de cualquiera de las titulaciones tomarán posesión de sus plazas los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5. El inicio del periodo formativo será el 5 de junio de 2026 para todos los residentes, según el calendario publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Podrán realizar la solicitud de adjudicación de plaza tanto por medios electrónicos, en cuyo caso podrá presentarse y modificarse hasta el momento en que se inicie la sesión correspondiente a su número de orden, como mediante comparecencia presencial, personalmente o a través de representante debidamente acreditado.

Sanidad recomienda, no obstante, que la solicitud se realice por medios electrónicos, incluso en el caso de que posteriormente se comparezca de forma presencial en la sede del Ministerio.

Los plazos para realizar las solicitudes electrónicas son los siguientes: para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, desde las 10:00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.

Para Enfermería, desde las 10:00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza y, para Medicina: desde las 10:00 horas del 28 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.

La adjudicación de plazas se efectuará por riguroso orden de puntuación, y se entenderá que renuncian a su prioridad aquellas personas que no formalicen su solicitud en plazo por ninguna de las vías habilitadas. Una vez adjudicada, tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.

El 23 de abril se adjudicarán las de Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física; del 24 al 30, las de Enfermería, y del 4 al 27 de mayo, las de Medicina.

Todos los adjudicatarios deberán contactar con su comisión de docencia o unidad docente, el siguiente día hábil a la adjudicación de plaza para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitación física, psíquica, sensorial o funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exija al residente.

El Ministerio convocará una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes tras la finalización del proceso ordinario en las semanas posteriores a la fecha de toma de posesión establecida y se formalizará mediante resolución de la Dirección General competente.

Dicha orden convocará, por titulaciones, a los aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida y dispongan de número de orden, salvo los que no se hayan incorporado en fecha o hayan realizado una renuncia expresa.

Las personas convocadas podrán solicitar las plazas que permanezcan vacantes, tanto aquellas no adjudicadas inicialmente como las que hayan quedado disponibles por renuncias o falta de incorporación.