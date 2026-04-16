Sánchez participa hoy en una reunión convocada por Macron para coordinar la prohibición de las redes sociales a menores

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Elíseo.FERNANDO CALVO - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este jueves en una videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con vistas a una mayor coordinación entre los países europeos que trabajan en la prohibición de las redes sociales a menores, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press.

La cita, adelantada por la agencia Bloomberg, también contará con la participación de otros mandatarios como el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, según el Elíseo. Asimismo, Bruselas también ha confirmado la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El objetivo de la videoconferencia es fraguar una mejor coordinación de los esfuerzos que están acometiendo algunos Estados miembro para restringir el acceso de los menores a las redes sociales. Según el Elíseo, Macron considera que un enfoque común fortalecería la aplicación de esta medida en todo el bloque.

Actualmente, según Bloomberg, hay al menos siete países de la UE en los que hay propuestas para mitigar los riesgos que suponen las redes sociales para los menores. En el caso de Francia, Macron ha planteado su prohibición para los menores de 15 años y espera que la ley esté en vigor para septiembre.

En España, Sánchez planteó en febrero la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años. "Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", sostuvo.

'APP' EUROPEA DE VERIFICACIÓN, PERO NO EDAD MÍNIMA AÚN

A nivel europeo, la Comisión Europea está analizando posibles medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales, pero hasta el momento se mantiene reticente a la posibilidad de fijar una única edad mínima común a todos los países de la Unión Europea, por la complejidad técnica y legal de articular una restricción en algo de competencia exclusiva nacional.

En todo caso, Von der Leyen puso en marcha el pasado mes de marzo un grupo de trabajo para buscar soluciones que permitan contar con un "enfoque europeo sólido y realista" y se espera que este comité de expertos presente recomendaciones concretas sobre cómo abordar la cuestión a más tardar en verano.

Entretanto, el Ejecutivo comunitario ha desarrollado una herramienta de verificación de edad en cuyo proyecto piloto han participado varios países, incluidos Francia y España, y que Bruselas contaba con que estuviera disponible en las 'Appstore' desde este mes de marzo, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta finales de año.

El objetivo es contar con una plataforma a nivel europeo capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales desde dispositivos móviles u otros, por lo que ha estado meses a prueba para ajustar la tecnología a las especificidades de cada país.

Las plataformas deberán contar a finales de año con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.