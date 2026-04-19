Sheinbaum y España: «No hay crisis diplomática, nunca la ha habido»

Publicado por Redacción Barcelona Creado: Actualizado:

El Gobierno recibió esta semana como una buena noticia el hecho de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, accediera a viajar a Barcelona para participar en la cumbre de líderes progresistas En Defensa de la Democracia organizada por Pedro Sánchez, pero evitó dar por hecho que todas las tensiones entre los dos países puedan darse por superadas. La propia Sheinbaum se mostró este sábado obsequiosa. «No hay crisis diplomática, nunca la ha habido», dijo. Y añadió: «Lo que es muy importante es que se reconozca la fuera de los pueblos originarios para nuestra patria». Que nunca ha habido crisis es una forma de minimizar un choque que fue muy real. La presencia de la presidenta mexicana en Barcelona, junto a más de una docena de mandatarios de izquierdas, puede interpretarse, de hecho, como el símbolo más visible de un deshielo que ha llevado a España años de trabajo diplomático. También es buen augurio que se haya ofrecido a albergar la siguiente edición del foro celebrado este sábado. El éxito total sería que, por primera vez, también asista a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid. Como su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, tampoco Sheinbaum tiene una agenda internacional activa ni acostumbra a salir del país, sino que mantiene una retórica indigenista que este sábado impregnó todo su discurso. «Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron dañadas, saqueadas pero nunca derrotadas", proclamo.