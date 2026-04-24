La OTAN recuerda que ningún país aliado puede ser suspendido o expulsado tras la amenaza a España

Publicado por Javier Ansorena Nueva York Creado: Actualizado:

"El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro, la expulsión o la participación limitada" de cualquiera de sus socios. La Alianza Atlántica aclaró una vez más que sus propias normas impiden decretar la salida de un aliado, salvo que éste lo decida voluntariamente, en cuyo caso debe afrontar un proceso de baja de al menos un año de duración. La OTAN volvió a poner en valor el denominado artículo 13 para zanjar la polémica en torno al documento interno del Pentágono que propone la expulsión de España de la organización militar. El tratado militar es de libre adhesión, lo que evita a la postre que un socio poderoso, como Estados Unidos, o una mayoría de miembros puedan decretar la salida de un país en contra de su voluntad.

El debate no es nuevo. Donald Trump ha amenazado con retirar a EE UU o ha exigido actuaciones sobre otros aliados, especialmente España y el Reino Unido, en varias ocasiones. Y en todas, la OTAN ha respondido con la vigencia del artículo 13. En esta ocasión, la nueva polémica ha surgido tras conocerse este jueves un email interno del Departamento de Guerra de EE UU, que plantea la posibilidad de expulsar a España de la OTAN, lo que significaría una medida sin precedentes en la alianza militar y una medida de la máxima gravedad en las relaciones trasatlánticas. El mensaje fue revelado por Reuters y en él se detallan los posibles castigos que podrían imponerse a los aliados de EE UU que no han querido implicarse en la guerra de Irán, como había exigido con insistencia el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

El presidente del Gobierno, Pedro contestó, antes de la reunión en Chipre de los líderes de la UE, que ellos "no se basan en correos electrónicos", sino en documentos y posiciones oficiales. El Gobierno de Sánchez se ha esforzado en colocarse como el gran antagonista de Trump en lo referente a la guerra de Irán. España no tardó en anunciar que no permitiría que EE UU utilizara las bases militares compartidas en territorio español -las de Morón y Rota- y que cerraba sus cielos a los vuelos estadounidenses relacionados con la campaña militar en Oriente Medio.

El último ejemplo de esos esfuerzos de Sánchez ha sido la reciente cumbre internacional con líderes izquierdistas, celebrada en Barcelona, donde el presidente ha buscado coronarse como la referencia del 'no a la guerra' y contra Trump a nivel internacional. Esto ha acabado por romper la relación entre ambos Gobiernos, muy deteriorada después de que el líder socialista se desmarcara de sus socios europeos durante la negociación del aumento del gasto en defensa. El mandatario estadounidense exigió que los países de la OTAN elevaran su gasto hasta el 5%, algo que fue aceptado por los aliados, excepto por España. Desde entonces, Trump ha atacado sin descanso al Gobierno español y ha amenazado con castigos arancelarios.

Pero la expulsión de la OTAN sería una medida de una gravedad desconocida. El mensaje, descrito a Reuters por una autoridad del Pentágono, no establece qué mecanismo pondría en marcha EE UU si decidiera apostar por la salida de España, pero el email ha circulado en niveles altos del Departamento de Guerra que dirige Pete Hegseth.

Frustración en Ormuz

La revelación de este email interno llega en un momento en el que la guerra de Irán está en un impasse incómodo para Trump, frustrado por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, casi la única baza militar y estratégica con la que cuenta lo que queda del régimen de los ayatolás. Además de la negativa al uso de las bases y del espacio aéreo, España y el resto de aliados europeos en la OTAN no acudieron al llamamiento de Trump de participar en el desbloqueo de Ormuz, lo que enfureció al presidente de EE UU.

El líder republicano ha deslizado en público la posibilidad de que su país abandone la Alianza. "No han estado ahí por nosotros", ha lamentado una y otra vez en las últimas semanas por la falta de cooperación de los socios.

La OTAN establece la obligación entre Estados miembros de socorrerse en caso de recibir ataques de un tercero, pero no impone que deban entrar en las campañas militares iniciadas por uno de sus aliados. EE UU no coordinó la ofensiva contra Irán iniciada de forma conjunta con Israel el pasado 28 de febrero.

Castigos a otros aliados

El mensaje del que ha tenido conocimiento Reuters no plantea esa posibilidad de que EE UU inicie el proceso de salida de la OTAN. Tampoco plantea un posible cierre de bases militares en Europa o una posible retirada de tropas estadounidenses del continente. La crisis en las relaciones entre Washington y Madrid había puesto un interrogante sobre el futuro de Morón y Rota, algo que el email no menciona de forma explícita.

Pero sí que habla de otras represalias a otros aliados, más allá de la expulsión de España. Por ejemplo, considera la posibilidad de sacar a países "difíciles" de puestos de responsabilidad o de prestigio en el seno de la Alianza. El objetivo de estas medidas sería "rebajar el privilegio al que los europeos creen que tienen derecho" en relación con la OTAN, según aseguró la fuente del Pentágono. En el caso de España, buscar la salida de la organización militar tendría un alcance limitado para las operaciones castrenses de EE UU pero sí un gran impacto simbólico, argumenta el mensaje.

El otro país que aparece mencionado con fuerza en el email interno es el Reino Unido, el aliado histórico de EE UU, al que Trump no ha dejado de criticar por abstenerse de participar en la guerra de Irán. El castigo para los británicos sería también histórico: el mensaje habla de revisar la posición y el apoyo de estadounidense a las "posesiones imperiales" de los aliados europeos, y cita el caso de las islas Malvinas, cuya soberanía disputa Argentina a Londres.

No obstante, un portavoz del Gobierno británico ha puntualizado este viernes que la "soberanía de las islas Malvinas recae en Gran Bretaña". "No podríamos ser más claros. Es una postura de larga data y permanece inalterada. La soberanía reside en el Reino Unido y el derecho de las islas a la autodeterminación es primordial", ha añadido el representante de Downing Street, antes de recordar que esta postura ha sido trasladada siempre "de forma clara y coherente" a todas las administraciones estadounidenses. Al igual que ha ocurrido con el Gobierno español, Trump ha descalificado de forma recurrente al primer ministro británico, Keir Starmer, por lo que ha calificado de falta de coraje y le ha afeado que se haya ofrecido a cooperar "cuando la guerra ya está ganada". "No es Winston Churchill", ha dicho en más de una ocasión.