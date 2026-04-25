EE UU plantea en un correo echar de la Otan a España por su choque con Trump

Publicado por Javier Ansorena / Olatz Hernández Nueva York / Nicosia Creado: Actualizado:

«Absoluta tranquilidad». Esta fue, simple y llanamente, la respuesta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ante un email interno del Pentágono que plantea suspender la permanencia de España en la Otan por los desacuerdos que mantiene con la administración estadounidense sobre Irán. La información, publicada por la agencia Reuters, llegó a primeras horas de la mañana de este viernes y el dirigente español aseguró a su llegada a la cumbre informal de líderes europeos en Nicosia (Chipre) que «España es un buen aliado», que cumple con todas sus obligaciones dentro de la Alianza Atlántica.

Ayer se conoció un email interno del Departamento de Guerra de EE UU que plantea la posibilidad de expulsar a España de la Ptan, lo que significaría una medida sin precedentes en la alianza militar y una medida de la máxima gravedad en las relaciones trasatlánticas. El mensaje fue revelado por Reuters y en él se detallan los posibles castigos que podrían imponerse a los aliados de EE UU que no han querido implicarse en la guerra de Irán, como había exigido con insistencia el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

El Gobierno de Sánchez se ha esforzado en colocarse como el gran antagonista de Trump en lo referente a la guerra de Irán. España no tardó en anunciar que no permitiría que EE UU utilizara las bases militares compartidas en territorio español —las de Morón y Rota— y que cerraba sus cielos a los vuelos estadounidenses relacionados con la campaña militar en Oriente Medio.

El último ejemplo de esos esfuerzos de Sánchez ha sido la reciente cumbre internacional con líderes izquierdistas, celebrada en Barcelona, donde el presidente ha buscado coronarse como la referencia del «no a la guerra» y contra Trump a nivel internacional.

Trump ha atacado sin descanso al Gobierno español y ha amenazado con castigos arancelarios. Pero la expulsión de la OTAN sería una medida de una gravedad desconocida. El mensaje, descrito a Reuters por una autoridad del Pentágono, no establece qué mecanismo pondría en marcha EE UU si decidiera apostar por la salida de España, pero el email ha circulado en niveles altos del Departamento de Guerra que dirige Pete Hegseth.

Ayer, Sánchez también restó importancia a dicho correo electrónico. «No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga el Gobierno de Estados Unidos», subrayó. Defendió que la posición de su Ejecutivo es clara: «Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional».

El dirigente español, muy criticado en los últimos tiempos por el presidente estadounidense Donald Trump por negarse a elevar el gasto en Defensa al 5% y por no colaborar en la ofensiva estadounidense en Irán, reiteró que España «es un buen aliado de la OTAN» y que tiene fuerzas desplegadas en el Este de Europa para defender la integridad territorial del continente. Apuntó, igualmente, que este debate ya tuvo lugar el año pasado cuando España manifestó que podía cumplir con sus objetivos de capacidades dentro de la Alianza invirtiendo el 2,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) y no el 5%, como pedía Trump.

Este año, España ha llegado a elevar su inversión hasta el 2,1% de su PIB en gasto militar, una cifra con la que Sánchez cierra cualquier debate: «Desde nuestro punto de vista cumplimos con las obligaciones y somos un socio leal». «Absoluta tranquilidad», zanjó el presidente.

Fuera de la órbita española, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, echó un capote al Gobierno. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se pusieron de perfil y evitaron contestar. La que sí intervino de forma directa y por sorpresa, en defensa de España fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El Tratado Fundacional de la Otan no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro, la expulsión o la participación limitada» de cualquiera de sus socios. La Alianza Atlántica aclaró ayer una vez más que sus propias normas impiden decretar la salida de un aliado, salvo que éste lo decida voluntariamente, en cuyo caso debe afrontar un proceso de baja de al menos un año de duración.

La Alianza volvió a poner en valor el denominado artículo 13 para zanjar la polémica en torno al documento interno del Pentágono que propone la expulsión de España de la organización militar. El tratado militar es de libre adhesión, lo que evita a la postre que un socio poderoso, como Estados Unidos, o una mayoría de miembros puedan decretar la salida de un país en contra de su voluntad. El debate no es nuevo. Donald Trump ha amenazado con retirar a EE UU o ha exigido actuaciones sobre otros aliados, especialmente España y el Reino Unido, en varias ocasiones. Y en todas, la Otan ha respondido con la vigencia del artículo 13.