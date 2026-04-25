La Fiscalía critica la falta de «ética», «estética» y "transparencia" de Begoña Gómez

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La Fiscalía cuestiona la falta de «ética", «estética» y «transparencia» de Begoña Gómez pese a no ver delito en las actuaciones de la esposa del presidente del Gobierno. El Ministerio Público exige el sobreseimiento en sus dos últimos escritos, pero advierte que entiende que su actuación profesional haya hecho «nacer la sospecha». Gómez presenta una pericial para defender su labor «altruista» en la Complutense.

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid el archivo de la causa «más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones».

Señala que «hay determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente, y resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder».

«Es una cuestión de índole política o de realizar una regulación apropiada sobre las incompatibilidades y el papel que deben jugar cónyuge o familiares de cargos públicos", añade el fiscal José Manuel Baldomero.