El turno de Ábalos y Koldo: el desafío titánico de dar la vuelta al juicio

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La escena recuerda a esas remontadas imposibles que solo existen en la épica deportiva. Un diez a cero en contra, en campo rival, con el marcador casi sentenciado antes siquiera de que llegue el turno de los protagonistas. Así encaran José Luis Ábalos y Koldo García su declaración hoy en el Tribunal Supremo: obligados a revertir en solo unas horas diez días de juicio marcados por un relato abrumadoramente adverso y en el que incluso parte de los jugadores de tu propio equipo han marcado goles en propia puerta. Y encima el terreno no es neutral.

Es, en buena medida, el campo de Víctor de Aldama, el comisionista que ha asistido a todas las sesiones con una calma casi quirúrgica, contemplando cómo la mayoría de testigos y peritos reforzaban —al menos en parte— su versión de los hechos. Mientras tanto, los dos principales acusados han vivido las sesiones con visible incomodidad, viendo cómo se acumulaban las evidencias en su contra sin posibilidad real de contrarréplica. Los dos delanteros imputados salen al campo con el público del estadio todavía con la imagen en la retina de la maratoniana declaración, este lunes, de los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO). Más de 14 horas de intervención, prolongadas hasta la madrugada del martes, en las que una decena de agentes, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, desplegaron un relato minucioso que apuntaló todos los flancos de la acusación: las cuentas, las adjudicaciones, los pagos en efectivo, la vida personal disoluta y la supuesta subordinación a De Aldama a cambio de dinero y buena vida. Los investigadores no dejaron margen a la ambigüedad. «Ábalos es un miembro cualificado de la organización y por eso cobra lo que cobra», afirmó la mano derecha de Balas, el comandante Jesús Montes.

Más aún: «En todas las acciones que intentan o que al final consiguen, el papel de Ábalos es fundamental. Sin él no podían haber hecho casi ninguna». Y remataron con una idea que resume el eje de la acusación: «El que paga manda», en referencia al papel de De Aldama. Ese golpe pericial ha sido la puntilla, pero en realidad es lluvia sobre mojado. La UCO entró al terreno de juego tras un rosario de testimonios que, en su mayoría, han sido desfavorables para los acusados. De los cerca de 70 testigos que han pasado por la sala, muy pocos han ofrecido versiones neutras y apenas un puñado —con Víctor Ábalos como principal excepción— han tratado de sostener la defensa. Ni siquiera los testigos más cercanos han logrado aliviar la presión. La exsecretaria de Ábalos certificó la presencia habitual de De Aldama en el ministerio, incluso en «reuniones oficiales», mientras que su expareja, Jésica Rodríguez, desgranó uno de los relatos más comprometedores. «José Luis Ábalos estaba al tanto de todo», afirmó, admitiendo además que cobró de empresas públicas sin trabajar y que el exministro conocía su situación. Su declaración no solo apuntaló la tesis de los enchufes, sino también la de las contraprestaciones. La propia UCO fue aún más lejos al sostener que la vivienda de lujo que ocupó la joven era, en realidad, una «mordida» y que Ábalos era «plenamente consciente» de ello.

La UCO entró al terreno de juego tras un rosario de testimonios que, en su mayoría, han sido desfavorables para los acusados