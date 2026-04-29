La CIAF remarca la hipótesis de la rotura de carril en Adamuz

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha presentado un nuevo informe ante la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, y concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión «la existencia de una rotura de carril a la altura del kilómetro 318,681».

Así lo expone la CIAF en su informe relativo a estudios sobre momento, lugar y hora del accidente, que la Guardia Civil ha facilitado a la jueza y en el que se destaca que «no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19,43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2». Se trata de un informe interno con el fin de establecer un marco espacio temporal del suceso. Los datos contenidos son provisionales.