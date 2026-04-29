Aldama dice que Sánchez le dio las gracias en 2019 porque sabía lo que estaba haciendo

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo este miércoles donde continúa el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la venta de material sanitario. EFE/ Javier Lizón.

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El empresario Víctor de Aldama ha relatado este miércoles en el Tribunal Supremo que en un mitin del PSOE en 2019 al que acudió invitado por el exasesor Koldo García, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio las "gracias" porque sabía "perfectamente" todo lo que estaba haciendo.

"Muchas gracias por todo, se perfectamente lo que estás haciendo y solo quiero darte las gracias", es lo que, según la versión del comisionista, le dijo Pedro Sánchez en el mitin donde Koldo García les hizo una foto.

En un relato repleto de detalles, según el propio Aldama ha precisado, para que el tribunal sepa que ha estado en una serie de despachos y reuniones, el comisionista ha dicho que le sorprendió que en aquel mitin Koldo no llamase a Sánchez presidente, sino "Pedro" y que este le dijo: "El día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho".

Aldama ha explicado que él y Koldo Gacía aludían al exministro de Transportes José Luis Ábalos como "el jefe" por "una cuestión de respeto", y a Sánchez, el "1": "Es el presidente, es el 1".