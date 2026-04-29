Hallan el cadáver de un empresario alicantino ligado al crimen de la viuda del ex presidente de la CAM

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El hombre detenido este miércoles por su relación con el crimen del conocido empresario alicantino Jesús Tavira, en su día vinculado con el asesinato a tiros en 2016 de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo, María del Carmen Martínez, supuestamente fue el autor del incendio del coche de la víctima pocos días después de desaparecer.

En declaraciones a los periodistas durante su visita al barrio valenciano de Benicalap, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que este arrestado es el cuarto y último por el momento por este caso.

Tavira desapareció el 18 de marzo y tres días después se encontró quemado su vehículo en el conflictivo barrio alicantino de Las Mil Viviendas.

Bernabé ha felicitado públicamente a la Policía Nacional por el trabajo desarrollado durante las últimas semanas en torno a la desaparición del conocido empresario, que desembocó este martes en el hallazgo del cadáver sepultado a dos metros de profundidad en hormigón dentro de una vivienda de Bacarot, lo que llevó a la detención del matrimonio que ocupa el domicilio y de un tercer implicado.