Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión en una cafetería

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, va a presentar una denuncia contra Vito Quiles por una «agresión» en una cafetería, según trasladan fuentes del Gobierno. Los hechos se produjeron este miércoles en un establecimiento ubicado en Las Rozas (Madrid) donde se encontraba la esposa de Pedro Sánchez al que ha entrado Quiles, que «no dejaba salir» a Gómez del local, según indican las citadas fuentes que consideran que este comportamiento supone «acoso». Quiles ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que interpela a Begoña Gómez y la acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente para hacer «chanchullos». En las imágenes, dos acompañantes de Gómez intentan impedir que la grabe y forcejean con Quiles, que se dirige a ellas como «charos", lo que supone un acto de «violencia machista", a juicio del Gobierno. Tras este incidente, varios ministros y dirigentes del PSOE han salido a defender públicamente a Gómez y han responsabilizado a PP y Vox por «financiar» e invitar a sus actos a «Quiles». «El odio que siembra Vito Quiles está financiado por el PP y sus socios de Vox. La violencia y el machismo tienen nombre y apellidos", ha indicado el PSOE en un mensaje en su cuenta oficial de X. El ministro de Hacienda, Arcadi España, considera «inadmisible» el hecho y dice que «ningún demócrata» puede apoyarlo. «No es periodismo, es acoso", ha señalado, mientras la titular de Ciencia, Diana Morant, alerta de que «se han cruzado todos los límites». «Esto no puede quedar impune la justicia tiene que actuar", dice. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado su «máxima condena", ha pedido que se haga justicia y ha cargado contra la formación de Alberto Núñez Feijóo. «Hay quien se dedica profesionalmente al acoso y, lo que es peor, quien lo blanquea y alienta como hace el PP", ha indicado. Asimismo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha responsabilizado a la derecha, que es, dice, una «organización mafiosa» en la que cada uno cumple su función. «Unos hacen bullying en el parlamento, otros en los tribunales, otros desde los medios y este, que es lo más bajo del escalafón, hace el trabajo de calle. Pero todos son parte de lo mismo", ha espetado. También se ha pronunciado Patxi López, que ha trasladado su «solidaridad» a Gómez.