Koldo García admite que las 'chistorras' eran 500 euros del PSOE y de guardias civiles

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España).EUROPA PRESS

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El exasesor ministerial Koldo García ha admitido que las 'chistorras' de las que hablaba con su exmujer son billetes de 500 euros, como dice la UCO, que cobró a veces del PSOE para reembolsar gastos anticipados, pero también de mano de guardias civiles que no querían billetes tan altos y se los daban para que lo cambiara.

También recibía billetes de turistas de Países Bajos, de Alemania o Reino Unido que se alojaban en los apartamentos de alquiler que él regentaba, ha declarado en el Tribunal Supremo en el juicio contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos (que le debe unos 30.000 euros, según ha dicho), del que fue asesor, y del comisionista Víctor de Aldama.

Sin embargo, el exasesor ha asegurado que desconocía qué significaba los 'soles' o las 'lechugas', que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que se referían a billetes de 200 y de 100 euros y que eran los términos que usaba el propio Koldo García y su expareja Patricia Uriz en sus conversaciones.

Así, ha interpretado como 'soles' la moneda de Perú y como 'lechugas' la propia hortaliza. Y aunque ha reconocido que las 'chistorras' eran billetes de 500 euros, en un par de ocasiones en las que este término aparece en las conversaciones intervenidas se refiere a este producto navarro que algunos le pedían bajar al bar.

Del PSOE recibió casi todo en metálico, según ha dicho, para reembolsarle los gastos que había adelantado y sí se incluían billetes de 500, 200 y 100, pese a que el exgerente del partido declaró en el juicio que en caja no había billetes de ese tipo y que, incluso, pedían al banco que no les llevaran en el transporte de seguridad que llegaba a Ferraz.

Según su versión, él manejaba el dinero de toda la Secretaría de Organización y, aunque en otras ocasiones el partido le hacía transferencias, ha dejado claro que el PSOE estuvo entregándole dinero en efectivo tres años, desde que entró hasta que le echaron. Eso sí, con justificante o ticket, y si este estaba borrado, no se lo abonaban.

Quien nunca le dio dinero en efectivo fue Aldama, ha añadido el exasesor, que también ha negado que cogiese tickets del suelo para presentar gastos, como dijo el comisionista.

Según Koldo García, todo el dinero en metálico que manejaba era "legal" y solía tener bastante -hasta 12.000 euros ha dicho que tuvo en casa- y que "cuanto más" se quitara, "mejor".

Además del PSOE, recibió billetes de 500 de agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, con el que colaboraba, porque a ellos, con los que ha dicho que trabajó al menos 15 años años, les generaba problemas cambiarlos.

"A mí me los daban, nadie los quería, y yo los intentaba cambiar en varios sitios", ha manifestado.

Para Koldo García, era más fácil cambiarlos cuando estaba en Euskadi, en Navarra o en Francia, pero cuando llegó a Madrid, era "un verdadero problema, porque no quería saber nada de ellos".

A preguntas de su abogada, Koldo García ha explicado que era él quien gestionaba los distintos gastos de Ábalos, que dividía en varias carpetas (personales, del partido o del Ministerio), e incluso pagaba la pensión a su hijo, porque el exministro tenía problemas con su entonces mujer.