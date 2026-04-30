La Eurocámara condena el uso "abusivo" de amnistías por parte del Gobierno de Sánchez

Publicado por Europa Press Estrasburgo Creado: Actualizado:

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe en el que condena el "abuso" de amnistías e indultos cuando se utilizan "en beneficio" de responsables políticos, al considerar que estas prácticas socavan el principio de igualdad ante la ley y erosionan la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. El texto ha salido adelante con el voto en contra del PSOE español.

Este debate en la Eurocámara ha tenido como telón de fondo el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, quién está pendiente de que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncien sobre la amnistía.

En concreto, la Eurocámara ha aprobado una enmienda introducida por Patriotas al Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2025 que "condena el empleo abusivo de amnistías e indultos en beneficio de políticos, ya que amenaza el principio de igualdad ante la ley".

La enmienda ha contado con 317 votos a favor (los del PP, Vox, Independientes de ECR, entre ellos) y 275 en contra (PSOE, PNV, Bildu, Podemos, Sumar, Compromís, BNG o Esquerra). Además, se han registrado 29 abstenciones.

Desde el PP español han subrayado que el texto ha salido adelante "con el voto en contra del PSOE" mientras la delegación europea de los socialistas "ha respaldado el conjunto de la resolución que incorpora esta referencia" a la amnistía.

"Preocupación" por la corrupción

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha saludado que desde el Parlamento Europeo --que esta semana celebra su sesión plenaria en Estrasburgo-- haya una "condena de la utilización de la amnistía para proteger a funcionarios públicos".

"Es un logro importante que redondea la preocupación que el Parlamento Europeo está expresando por los problemas de corrupción de algunos países de la Unión", ha manifestado, para añadir que los socialistas "han hecho un voto crítico" a ese informe, algo que ha achacado principalmente a la introducción de esa enmienda sobre la amnistía.

Otros puntos del informe

Además, el PP ha destacado que el informe advierte de que estas prácticas van acompañadas de un progresivo debilitamiento de los mecanismos encargados de perseguir la corrupción. También denuncia el uso indebido del sistema judicial con fines políticos, incluyendo la persecución de adversarios y las injerencias en investigaciones por corrupción, según ha añadido.

Asimismo, el PP ha destacado que ese informe condena la interferencia de los gobiernos en los medios públicos en algunos Estados miembros y pide a los mismos un proceso transparente y abierto en la elección de sus órganos de gobierno.

La votación sobre el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2025 ha contado con 387 votos a favor, (entre ellos casi todos los eurodiputados del PPE, del S&D, La Izquierda, los Verdes y Renew) y 191 en contra.