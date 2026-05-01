Sánchez pide la libertad del español "secuestrado" por Israel y espera PP y Vox se sumen

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El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido este viernes a Israel la liberación del ciudadano español "secuestrado" cuando viajaba en la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales y se ha preguntado si aquellos que dan tantas lecciones de patriotismo secundan la petición.

Sánchez ha apoyado en este primer día de campaña electoral para los comicios del 17 de mayo en Andalucía a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en un mitin en Cártama, en Málaga, en el que también ha hablado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El secretario general del PSOE se ha mostrado orgulloso de un país como España, que se moviliza por causas de justicia, que fue el primero en reconocer a Palestina como Estado y en alzar la voz para calificar como genocidio la guerra de Gaza.

"Y ahora que Israel ha secuestrado a varios ciudadanos" que estaban en la flotilla, uno de ellos español, Sánchez ha querido enviar varios mensajes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Que España "siempre va a proteger a sus ciudadanos y que siempre vamos a defender el derecho internacional", ha insistido, antes de pedir "la liberación del ciudadano español secuestrado ilegalmente por el Gobierno de Netanyahu".

Al mismo tiempo, ha ironizado al preguntarse si "aquellos que hablan tanto de patria, que dan tantas lecciones de patria y patriotismo" van a secundar esta exigencia "a un Gobierno que constantemente está violando el derecho internacional y el derecho humanitario".

El ciudadano palestino-español Saif Abukeshek, integrante de la flotilla a Gaza interceptada este jueves por Israel, ha sido conducido a este país acusado de colaborar con Hamás.

Israel ha desembarcado en Creta a los integrantes de la Flotilla Global Sumud, que interceptó en aguas griegas, entre ellos una treintena de españoles, que han sido atendidos por la cónsul de España en Atenas.

Todos, salvo a Abukeshek, a quien Israel acusa de facilitar transferencias financieras a Hamás, y al brasileño Thiago Ávila, "sospechoso" de apoyarle, que serán interrogados por las autoridades hebreas.