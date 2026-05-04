Feijóo blande la corrupción contra Montero y clama por mantener la mayoría absoluta

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La estrategia del PP en Andalucía pasa por un cuidadoso reparto de papeles, de ubicación física y de contenido en los mensajes, entre el candidato autonómico y el presidente nacional del partido. En un municipio que ya visitó en febrero tras las graves inundaciones de Leonardo, Feijóo centró su discurso en la corrupción del Gobierno y puso en la diana a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, de cuya honorabilidad dudó. «El PP ofrece regeneración y en Andalucía tenemos un presidente decente. ¿Puede decir lo mismo una señora que ha sido ministra de Hacienda en estos siete años y medio de corrupción?», se preguntó el líder popular. En la víspera de la declaración del exministro José Luis Ábalos en el Supremo, Feijóo extendió la responsabilidad de la trama hasta Montero y la acusó, además, de haber permitido que varios altos cargos de su departamento participaran, supuestamente, en casos bajo investigación. Aunque no dio nombres, se refería a José Antonio Marco Sanjuán, que fue presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, y está acusado de cobrar mordidas a empresarios, y a Vicente Fernández Guerrero, persona de su máxima confianza, investigado por su etapa en la SEPI. «Cómo iba a ver algo raro en Koldo y Ábalos quien no vio nada raro con sus colaboradores en Hacienda y en los ERE», dijo Feijóo. «El modelo de los ERE y de Ábalos no lo queremos más en Andalucía», sentenció el presidente de los populares.