Ábalos afronta hoy el interrogatorio cercado por los testimonios de la UCO y Aldama

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cuatro semanas, 12 sesiones, más de 70 testigos y una sensación que se ha ido imponiendo día a día en la sala del Supremo en la que se juzga el ‘caso mascarillas’: la tesis acusadora de la Fiscalía Anticorrupción no solo resiste, sino que está saliendo reforzada. José Luis Ábalos comparece este lunes ante el alto tribunal en una posición procesal que, desde luego, no es mejor que al inicio de la vista oral. Son pocos —casi ninguno— los que, viendo el devenir del juicio, dudan de que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE se encamina a una condena segura junto a Koldo García y el propio Víctor de Aldama. Y con ese pronóstico, la incógnita que asoma es la de cuántos años sumará la pena. No son solo los testimonios paradigmáticos de altos cargos de Transportes como la antigua directora de Adif Isabel Pardo de Vera o de quien ejerciera de secretaria para el entonces ministros, Ana María Aranda; ambas llevaron a la sala la descripción detallada de cómo De Aldama se movía como «Pedro por su casa» por los despachos de las plantas nobles de Nuevos Ministerios, el ‘sancta sanctorum’ de Ábalos. Tampoco las «bombas» que, entre otros, soltó el exsubsecretario del ministerio Jesús Manuel Gómez García sobre la contratación de mascarillas, el meollo de este juicio: «No se miraron otras ofertas». No solo las palabras de Jésica Rodríguez, la examante ‘traidora’, admitiendo que fue enchufada y que viajaba en las comitivas oficiales de tapadillo. O el reconocimiento del exgerente del PSOE Mariano Moreno de que el imputado podía colar todo tipo de gastos en Ferraz porque era él mismo quien se los autorizaba. Hay aún más, y más relevante. Ábalos lo va a tener extremadamente difícil para rebatir los contundentes informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y la versión del empresario, que diseccionaron la «organización criminal» montada por el conseguidor de la mano de Koldo García y en la que el exministro se prestó a ser la llave política que abría todas las puertas con solo citar su nombre. Y así, un día tras otro en la vista oral, las piezas del armazón construido por la instrucción del juez del Supremo Leopoldo Puente han ido encajando: una red organizada, un reparto de papeles definido y un objetivo —convertir el acceso al poder en negocio— compartido.

Organización criminal

Ahí aparece el primer bloque que ha salido más fortalecido: la propia existencia de una organización criminal. El teniente coronel Antonio Balas y su mano derecha, Jesús Montes, lo resumieron sin rodeos en la sesión del pasado lunes. Sus frases cayeron en cascada: «Ábalos es un miembro cualificado de la organización y por eso cobra lo que cobra»; «En todas las acciones que intentan o que consiguen, el papel de Ábalos es fundamental»; «Sin él no podían haber hecho casi ninguna de las cuestiones»; «El que paga manda»; «Ábalos hace lo más grande, abre negocios»; «El acceso a las altas instancias es total». Y remataron el retrato: De Aldama pagaba para «tener nivel de acceso» y «comprar la voluntad del ministro». El punto de inflexión se produjo después, el miércoles, con la declaración del propio conseguidor. No fue demoledora por la aportación de nuevas pruebas —que no presentó-, sino por la coherencia interna de su versión. El empresario se reconoció a sí mismo como el eje corruptor de la trama, el intermediario que articulaba las relaciones entre el sector privado y el poder político. Lo hizo, además, asumiendo un papel procesal especialmente relevante: el de quien es, a la vez, testigo e imputado de cargo. También contra sí mismo, aunque la Fiscalía le pide siete años de cárcel por los 24 para Ábalos.