Ábalos reconoce "vínculos singulares" con Koldo y dice que haber conocido a Aldama no es "nada que celebrar"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara como acusado en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España).EUROPA PRESS

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha admitido este lunes como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que entabló "vínculos singulares" con su exasesor ministerial Koldo García y ha asegurado que conocer al empresario, presunto conseguidor y tercer acusado, Víctor de Aldama, no le supone "nada que celebrar".

Ábalos ha explicado que nombró a Koldo asesor en Transportes "en agradecimiento" a su "entrega y lealtad" como conductor y asistente personal y de seguridad suyo durante meses a partir de ser nombrado secretario de Organización --'número tres'-- del PSOE.

Y ha afirmado que la "única" ubicación posible para que siguiera asistiéndole siendo ministro era "el equipo del gabinete y dentro de los cinco asesores de los que podía disponer libremente".

"En todo este tiempo, en la medida que iba participando de mi intimidad y mi vida personal, genera unos vínculos singulares que incluso con otros asesores siendo amigos míos y muy conocidos con anterioridad al propio Koldo, no desarrollé en la medida en que no penetraban en ese ámbito tan personal y tan íntimo", ha expresado.

Respecto a Aldama, el exministro ha dicho no recordar la fecha exacta en que lo conoció, aunque cree que fue "en el último trimestre de 2018, posiblemente en torno a septiembre u octubre".

"Sé que fue una presentación como muy apresurada por parte de Koldo y fue, yo recuerdo, que me estaba subiendo al coche", ha precisado, después de manifestar: "Permítame la ironía, nada que celebrar".

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro, 19 para su exasesor y 7 para el presunto conseguidor Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.