El Gobierno desvió 2.389 M de los fondos europeos para pagar pensiones

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno utilizó los fondos europeos para hacer frente al pago de las pensiones en un escenario de números rojos desde 2012 y sin Presupuestos. En concreto, desvió en noviembre de 2024 un total de 2.389,4 millones de euros para abonar las prestaciones públicas, según afirma la Declaración sobre la Cuenta General del Estado aprobada por el Tribunal de Cuentas esta semana y publicada este martes. "La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", señala el Tribunal de Cuentas como una de las incidencias detectadas en el ejercicio de 2024. "A juicio del Tribunal, esta actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados, dado que existe una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes", añade el informe. La responsable de la cartera de Hacienda en aquel entonces y ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, defendió este desvío de fondos asegurando que no comprometía el plan de recuperación. Asimismo, el organismo fiscalizador critica los efectos de la prórroga presupuestaria llevada a cabo por el Ejecutivo de las cuentas aprobadas en 2022: «La falta de presentación del Proyecto de PGE para 2024 determinó que durante todo el ejercicio estuviesen en vigor los prorrogados de 2023, como consecuencia de lo cual ha existido una incertidumbre sobre la aplicabilidad en 2024 de determinadas normas vinculadas a la gestión presupuestaria». Esto provocó, según el Tribunal de Cuentas que, tras tramitar las modificaciones presupuestarias oportunas, los créditos definitivos superaran en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95% se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda.