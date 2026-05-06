Muere a los 75 años Soledad Gallego, referente de la ética periodística

Archivo - La periodista, Soledad Gallego Díaz, durante una charla con el director de Le Monde diplomatique, José Natanson, sobre su nuevo libro 'Venezuela: Ensayo sobre la descomposición', en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa América.RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La periodista Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) ha fallecido este martes a los 75 años de edad según ha avanzado 'El País', después de toda una vida profesional ligada a este diario desde su fundación en 1976.

En 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección del periódico, cargo que ostentó hasta 2020. La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires. Además, trabajó en la sección de investigación de 'El País', donde creó la sección 'Mujeres'.

Estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en 'Cuadernos para el Diálogo' y el diario del grupo Prisa.

En sus últimos años, se dedicó a una columna semanal en 'Ideas', en 'El País', y a colaborar con Cadena Ser en el programa 'Hoy por Hoy'.

Ética periodística

Soledad Gallego-Díaz se describía a sí misma como una "periodista de Redacción". Por su labor, recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

También el Premio de Ética Periodística 'Aurelio Martín', con el que fue reconocida por su "cumplimiento estricto del código deontológico y su firme compromiso con la defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo".

En su discurso, la periodista confesó que el oficio no resultaba "tan complicado", si bien remarcó que exigía "un compromiso" que, a su juicio, "nunca se debe perder" y debe estar siempre en la lucha contra la desinformación.

"Hoy en día existe un periodismo que está entregado a grupos tecnológicos y mediáticos que disponen de medios increíbles, capaces de intoxicar como nunca", aseguró el pasado 9 de abril.

Durante su discurso, también señaló que "la ética en el periodismo se refiere a los principios morales que rigen la búsqueda de noticias de información". "La línea entre la libertad de expresión y la libertad de prensa y la línea de la responsabilidad. Quiero que todos ustedes sean conscientes de esa necesidad tan urgente que existe de plantearnos la lucha contra esto", añadió.