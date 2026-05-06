Canarias pide a Sánchez que reconsidere el traslado del crucero por falta de seguridad

Publicado por EFE Las Palmas de Gran Canaria Creado: Actualizado:

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Clavijo ha precisado que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Pedro Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.