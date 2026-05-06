Canarias pide a Sánchez que reconsidere el traslado del crucero por falta de seguridad
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar a las islas al crucero afectado por un brote de hantavirus, al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.
"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", ha dicho a EFE Clavijo desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.
Clavijo ha precisado que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Pedro Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde, donde ahora está fondeado el crucero.