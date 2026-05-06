Despliegue policial para buscar a una menor de 5 años sustraída por su familia biológica en Oviedo

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La Policía Nacional continúa con la búsqueda de la niña de 5 años que el pasado jueves fue sustraída por su familia biológica tras agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias han apuntado a EFE que por el momento no hay novedades y se continúa con la búsqueda de acuerdo al protocolo marcado por el Ministerio del Interior para estos casos.

La menor vivía con una familia de acogida desde hacía dieciocho meses y mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

La sustracción se produjo el pasado jueves, cuando la familia biológica agredió a la educadora que estaba supervisando uno de esos encuentros y se llevó a la niña, lo que fue inmediatamente denunciado por la Dirección General de Infancia y Familias.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, afirmó ayer que lo ocurrido fue "completamente inesperado" y explicó que este tipo de encuentros bajo supervisión entre los menores y las familias biológicas son habituales y en este caso no había motivos para suspenderlos.

Se trata de encuentros en presencia de una educadora especializada para supervisar que los mensajes que reciben los niños son adecuados y tranquilizadores.

El Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, ha difundido en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización.