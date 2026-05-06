La polémica de la lotería de Villamanín... esta vez en Vizcaya

Los agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad de Villamanín acuden a cobrar el premioCarlos S. Campillo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El equipo de rugby Arratiko Zekorrak, de Igorre (Bizkaia), ha pedido disculpas por el error en la venta y el impago de participaciones premiadas en la Lotería de Navidad, y va a proponer "lo antes posible" una solución a los afectados, que ya han presentado un total de 43 denuncias ante la Ertzaintza.

La Policía vasca ha iniciado una investigación tras enmarcar estas denuncias dentro de un mismo atestado, por un posible delito de estafa por el impago de participaciones - por un valor de unos 2,3 millones de euros- de la Lotería de Navidad premiadas, que fueron vendidas por parte el equipo de rugby de Igorre.

El presidente de Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, Unai Zuluaga, ha reconocido a EFE que "debido a un error al contabilizar" las papeletas de la Lotería que se habían vendido, a día de hoy -cuatro meses después del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad- los propietarios de alrededor de 220 participaciones aún no han podido cobrar su premio.

El pasado 22 de diciembre, el número 90.693, que había sido vendido en Igorre, resultó agraciado con el tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad y vecinos de la comarca celebraron que el equipo de rugby Arratiko Zekorrak fuera a repartir más de 14 millones de euros.

Ese club de rugby, fundado en 1990 y que compite en la segunda división de la Liga vasca, había adquirido un total de 285 décimos que suponían un premio total de 14,2 millones.

Cada una de las papeletas otorgaba a su poseedor 9.600 euros y fueron vendidas la mayor parte entre jugadores de la entidad, que el día del sorteo se acercaron a la administración para celebrarlo con champán.

Según ha relatado Zuluaga, a mediados del mes de febrero el club pidió a quienes tuvieran las papeletas premiadas que aportaran sus datos para proceder al pago y unas semanas más tarde se comenzó a abonar esos premios. "No nos dimos cuenta hasta este lunes por la tarde" de que aún quedaban más de 220 papeletas por abonar y ya no quedaba dinero.

"Pensamos inicialmente que algunas podían ser falsas pero comprobamos que no lo eran. Habíamos cometido un error muy importante porque había más papeletas que dinero", y por ello quedan por abonar alrededor de 2,3 millones de euros que el club no puede afrontar.

A quienes han acudido ante la Ertzaintza para presentar una denuncia les ha dicho que "más allá de nuestra mala gestión no hay nada" porque el dinero que se cobró de la Lotería "ya se ha repartido entre los primeros que presentaron la documentación".

"No ha habido ningún engaño por nuestra parte, ni nadie del club se ha quedado con dinero", ha asegurado.

Para tratar de "solventar en la medida de lo posible" esta situación, el club ha barajado varias opciones y ahora quiere trasmitir la que ha escogido personalmente a cada una de las personas afectadas.

"Lo siento porque la hemos cagado, pero se podría solucionar si hay voluntad", ha añadido.

Decenas de personas, que han llamado a la sede del Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, aseguran que nadie responde y algunas se han dirigido al club a través de sus redes sociales para pedir explicaciones, ya que presentaron toda la documentación solicitada y no han recibido el pago del premio.

Los afectados exponen su preocupación por ese retraso y la falta de información del club.