El fiscal Anticorrupción cierra el ‘caso mascarillas’: Sánchez no es el número 1 de la trama

Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparecen el empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) este miércoles durante el juicio contra Ábalos.EFE/ Señal Del Tribunal Supremo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no era el número uno» en la «verdadera organización criminal» que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama. Así lo ha expresado en su informe final en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

«No se trata de establecer un número uno, un dos, un tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama», ha pronunciado. Luzón ha incidido en que Ábalos era «denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, a la vez que ha hecho hincapié en el «matiz» del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró que «quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama».

«Pero habría que hacer también una precisión a esta consideración, y es que Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo», ha puntualizado. Luzón ha querido dejar «claro» que hay que tener eso en cuenta cuando se compara su petición de prisión para el empresario —7 años— con las que solicita para Ábalos (24) y Koldo (19), que «no han necesitado contar con Aldama para la comisión de conductas». El fiscal ha asegurado que la presunta trama nace en el seno del Ministerio de Fomento —después denominado de Transportes— a raíz de la llegada de Ábalos en junio de 2018 y de unas «relaciones personales» que surgieron y que «pronto» convinieron en el «común lucro», lo que dio pie a una «verdadera organización criminal».

«Fuera como líder o al menos como pieza clave», Ábalos en «raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución de los delitos», ha continuado, «porque para eso contaba con el fidelísimo Koldo», que «era el interlocutor natural para hablar con él». En cuanto a Aldama, el «elemento corruptor», ha descrito que fue la persona que, «en beneficio propio y de terceros, aprovechó la influencia» que «se garantizó mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero» para conseguir sus propósitos, «conectando sus intereses con la Administración, en este caso con Transportes».

También ha comentado que la presunta trama tenía sus «propios códigos», ya que «utilizaba un lenguaje convenido», como «las chistorras, los soles, las lechugas» o «el café» para referirse a dinero, con «plena conciencia de antijuridicidad de sus conductas». Igualmente, Luzón ha apuntado a la «palmaria confusión patrimonial» entre el exministro y su exasesor, por el hecho de que Koldo «satisfaga numerosos gastos periódicos por cuenta de su jefe, lo que evidencia que este dinero que maneja, en realidad, lo está haciendo por cuenta de Ábalos, con una doble contabilidad».

«En total, hay al menos 94.800 euros que Ábalos no habría compensado Koldo», ha expuesto, y ha aplaudido el «excelente trabajo de la UCO», del que la Fiscalía «desde luego está orgullosa». «Y creo que los ciudadanos españoles también deben estarlo», ha apostillado. «Todo acabó en un pacto corruptor que a todas las partes acababa interesando», ha subrayado, para destacar que la «prueba de cargo» contra los tres acusados es «abundante» y «demoledora». Sobre los pagos mensuales de 10.000 euros ha recordado que Aldama «reconoce» haberlos hecho. «Los acusados no han conseguido una respuesta válida a esa pregunta».

Aldama se presenta como víctima y dice que fue captado por una organización criminal

La defensa del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, ha defendido en el Tribunal Supremo que no constituyó ninguna trama de corrupción, sino que se integró y «se le capta» en una que estaba ya «plenamente asentada». Dicho eso, ha puesto en valor su «colaboración» para destaparla frente «al aparato estatal». Así lo ha hecho su abogado, José Antonio Choclán, este miércoles en su informe final del juicio contra el empresario, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, y en el que ha reconocido los delitos que se le achacan: organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Choclán ha asegurado que «Aldama no constituye, no crea, no es el jefe». Más bien, «se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015» y cuando él llega «entabla una relación con altos funcionarios del Estado que ya se encontraban corrompidos, no los corrompe».