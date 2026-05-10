Un total de 926 aspirantes optan a 550 plazas de maquinista de Renfe

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Renfe celebró este sábado en Madrid y Barcelona los exámenes de acceso para incorporar a 550 nuevas plazas de maquinista, para los que han sido admitidos 926 aspirantes.

De los 926 convocados a las pruebas, 903 optan a maquinistas de entrada para tráficos de ámbito estatal y los 23 restantes a maquinistas de entrada para tráficos de ámbito transfronterizo.

Un total de 774 candidatos estaban convocados para hacer las pruebas en la Universidad Autónoma de Madrid y 152 en la Pompeu Fabra de Barcelona.

Los aspirantes que superen esta fase pasarán a una segunda, consistente en una prueba en simulador de conducción, un examen de francés (solo para la convocatoria de maquinistas de ámbito transfronterizo) y entrevista personal.

Esta convocatoria forma parte del plan de empleo previsto de Renfe para este año, que permitirá incorporar a más de 2.000 personas a la compañía gracias a la tasa de reposición ordinaria y a la tasa adicional autorizada en el acuerdo histórico alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

Estas 550 plazas de maquinista se suman a la convocatoria de 600 plazas de operadores comerciales de entrada y a las de 360 de personal de talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento convocadas el pasado mes de marzo, en el marco de la tasa de reposición de la compañía correspondiente a 2026. Los exámenes para operadores comerciales y personal de talleres se celebrarán próximamente.

El objetivo de la convocatoria de maquinistas es reforzar la plantilla de conducción, garantizar el relevo generacional y asegurar la prestación del servicio ferroviario en condiciones de máxima seguridad y calidad, en un contexto de crecimiento de la movilidad ferroviaria, según informó Rente en un comunicado.

Las personas que resulten seleccionadas se incorporarán a Renfe tras superar el correspondiente proceso selectivo y cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos la licencia y el diploma de conducción de vehículos ferroviarios, que habilitan para el ejercicio de la profesión.