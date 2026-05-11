Núñez Feijóo fía el futuro de España a las andaluzas

Publicado por Héctor Barbotta Málaga Creado: Actualizado:

El polideportivo de Carranque no sólo acogió este domingo un mitin, funcionó como el epicentro de una estrategia de pinza diseñada minuciosamente por Génova. Tras días de agendas paralelas por las provincias de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno unieron sus caminos en Málaga, la ciudad que ambos señalaron como el motor que arrancó el cambio político hace años. El presidente del PP nacional no buscaba solo arropar al candidato, acudió para certificar que el modelo andaluz es la piedra angular sobre la que pretende edificar su asalto a la Moncloa.

La política actual, tan dada a la estridencia, encontró en el discurso de Feijóo un contraste deliberado. Al describir a Moreno como una persona serena y de palabra, el líder gallego lanzó un dardo silencioso hacia Madrid: la idea de que los liderazgos reales no brotan en la comodidad de los despachos, sino en el barro de los pueblos. Recordó aquellos tiempos en los que el actual presidente de la Junta recorría Andalucía cuando muchos creían que la comunidad tenía dueños perpetuos. Para Feijóo, esa legitimidad es la que permite hoy al PP salir a la calle con un proyecto limpio, lejos de los despachos donde otros, según apuntó, aguardan noticias de los tribunales.Una movilización insuficiente el próximo domingo es el escenario que más inquieta a los líderes del PP.

«Vamos bien, pero eso no basta", repitió con la insistencia de quien sabe que las encuestas pueden ser un sedante peligroso. La fragmentación política que erosiona el proyecto europeo sobrevoló el recinto malagueño como un aviso para navegantes. Feijóo fue taxativo al preguntar si existe alguna posibilidad de estabilidad o de que Moreno gobierne sin que sus partidarios acudan a las urnas. El mensaje trascendió lo regional; cada vez que Andalucía vota, España calibra su propia brújula.

Hubo un espacio solemne para la memoria y el compromiso institucional. Feijóo recordó su reciente encuentro con las familias de los guardias civiles, criticando con dureza lo que calificó como una falta de humanidad por parte del Ejecutivo central. El compromiso de ser el aliado de los 150.000 agentes de las fuerzas de seguridad en la próxima legislatura no fue una promesa aislada, sino un eje de su discurso sobre la decencia y la protección de quienes nos defienden.

En su esquema, la política consiste en apoyar lo que beneficia a la tierra sin necesidad de dividir para ganar ni elevar el tono para ejercer el mando.

La gestión económica y el agravio comparativo con otras latitudes del Estado vertebraron el bloque final.

Feijóo contrapuso la credibilidad -ese activo tan volátil en la vida pública- con el pasado de desempleo y redes clientelares que, a su juicio, definieron décadas anteriores. El contraste entre quienes reducen la carga fiscal y quienes la incrementan sirvió para dibujar el conflicto político de fondo: la igualdad de los ciudadanos frente a los privilegios de los socios separatistas. Según el líder popular, el intento de colar el sanchismo con envoltorios nuevos ya no encuentra compradores en una Andalucía que se niega a retornar a su propia prehistoria.