El PP anuncia un plan contra el narcotráfico si Feijóo gobierna con penas más duras y más medios para Guardia Civil

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El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que la Guardia Civil necesita "respaldo real" en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y ha anunciado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa aprobará un plan con acción urgente que incluirá penas más duras, más medios para la Benemérita y que se juzguen estos delitos en la Audiencia Nacional, entre otras.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo, Sémper ha señalado que los dos agentes fallecidos en Huelva la pasada semana "fueron asesinados mientras cumplían con su deber, persiguiendo al crimen organizado" que, "cada día actúa con más violencia" e "impunidad".

Por eso, ha avanzado que cuando Feijóo gobierne recuperará OCON-Sur, una unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el crimen en el estrecho de Gibraltar. Asimismo, esta estrategia dotará al servicio marítimo de medios "no letales contra las narcolanchas" para poder neutralizarlas.

El proyecto planteado por el portavoz de los 'populares' también plantea trasladar "los grandes casos del crimen organizado a la Audiencia Nacional" para evitar que "los criminales amenacen a los jueces y a sus familias". "Esta no es una cuestión menor, es una garantía básica del Estado de Derecho frente al crimen organizado", ha subrayado Sémper.

CONSIDERAR A LA GUARDIA CIVIL PROFESIÓN DE RIESGO

Además, la propuesta que proponen los 'populares' también apostará por una "mayor protección y medios materiales para la Guardia Civil y los funcionarios de prisiones" Y endurecerá el Código Penal con "penas más duras".

Asimismo, "se declarará el campo de Gibraltar y el litoral andaluz zona de especial singularidad operativa". Para ello, el plan de los de Feijóo reforzará las unidades con tecnología de vigilancia marítima y aérea, y empleará "recursos proporcionales a la magnitud del desafío".

Por último, "se considerará profesión de riesgo a los guardias civiles" que luchan contra el crimen organizado. "Es una demanda que las organizaciones en defensa de los intereses de los guardias civiles demandan desde hace tiempo", ha puntualizado.

CRITICA LA AUSENCIA DEL GOBIERNO EN LOS FUNERALES

El dirigente del PP también ha afeado "la ausencia del presidente del Gobierno o de cualquier ministro en los funerales" de los guardias civiles. "Hubiera sido un gesto que habría reconfortado", ha criticado.

El PP ha reiterado que la situación de la Guardia Civil en el estrecho "no ha mejorado" desde que en febrero de 2024 otros dos agentes murieron en acto de servicio de Barbate (Cádiz). "La primera conclusión a la que llegamos o reiteramos es que la Guardia Civil necesita respaldo real", ha abundado Sémper.

COMPARECENCIA DE MARLASKA Y DE LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL

El portavoz nacional del PP ha indicado que su grupo parlamentario ha solicitado además la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones sobre unas circunstancias que generan "preocupación".

En esa solicitud, el PP quiere que Marlaska informar sobre las circunstancias en las que han fallecido dos agentes de la Guardia Civil en las costas de Huelva, así como para dar cuenta del estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico. El Grupo Popular también ha pedido la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Según fuentes del PP, no puede ser que Marlaska "se excuse en la llegada del crucero 'MV Hondius' para no acudir al funeral de los guardias civiles fallecidos en acto de servicio, cuando el barco del hantavirus no tenía prevista su llegada a Canarias hasta más de doce horas después de las exequias de los agentes".

"El mismo PSOE que lamenta los luctuosos hechos ocurridos la semana pasada en Huelva es el que vota en el Congreso en contra de proveer a la Guardia Civil de más medios para hacer frente al contrabando en el Estrecho", han añadido fuentes 'populares'.