España presentará la Ley de Juventud con voto a los 16 en "uno o dos meses"

León se moviliza para votar en las elecciones en Castilla y León 2026.Virginia Moran

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El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, anunció este lunes que la Ley Orgánica de Juventud, que incluirá el derecho al voto a los 16 años en todos los procesos electorales, llegará al Consejo de Ministros en "uno o dos meses".

"Estamos en la fase final de informes", declaró a EFE al margen del Consejo de Educación y Juventud de la UE en Bruselas, donde precisó que la norma ha sido elaborada tras 17 asambleas autonómicas y un proceso participativo con el Consejo de Juventud de España.

"Esto es una cuestión de derecho, no de oportunidad", afirmó Pérez Correa, quien rechazó que un giro conservador de parte de la juventud europea deba frenar la propuesta legislativa.

El secretario de Estado subrayó que la medida busca combatir la desafección de una generación que, según advirtió, no solo duda de los proyectos nacionales sino también del proyecto europeo, y recordó que algunos países que ya han implementado el voto a los 16 registraron un aumento de la participación electoral de hasta el 10 %.

"Al fin y al cabo, lo que queremos es que todo el mundo participe en procesos electorales", afirmó.

La extensión del sufragio se realizará mediante reforma de la ley electoral, sin modificar la Constitución, cuya mayoría de edad permanece en los 18 años.

"Decían que era el fin del mundo, que los niños con 12 años fueran al instituto. Pues apliquemos ese mismo cambio de sesgo al concepto de ciudadanía", dijo Pérez Correa.

La ley pretende servir de marco estatal para las comunidades autónomas que aún carecen de legislación propia en la materia, entre ellas Andalucía, incorporando ejes ausentes en como la salud mental en de los menores, la participación e impacto juvenil en el diseño de políticas públicas, según Pérez Correa.

El reto principal: "Tenemos que trabajar mucho para convencer, sobre todo a partidos nacionalistas, de que esta ley no invade competencias."

Pérez Correa precisó además que la ley irá acompañada de una estrategia nacional de juventud, y que ambos documentos se aprobarán "en secuencia", aunque reconoció que "los tiempos en esta legislatura son una cosa muy procelosa y muy difícil de poner".

Reforma de la LOPIVI

Pérez Correa valoró también la reforma de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), aprobada el pasado 5 de mayo, destacando que su principal novedad va más allá de la prohibición expresa del Síndrome de Alienación Parental (SAP).

La ley cierra la vía indirecta por la que algunos jueces lo aplicaban sin nombrarlo a través de informes de trabajadores sociales o del Instituto de Medicina Legal, según el político.

"Muchos jueces dicen: no nombro SAP, pero me apoyo en un informe que sostiene mi sentencia", explicó.

La reforma responde, añadió, a miles de casos en los que menores verbalizaban abusos y jueces se negaban a escucharlos: "Casos como el de Juana Rivas hay miles, y algunos han devenido en violencia contra los menores, en algunos, con muerte".

Describió también los cambios en el modelo de declaración de menores víctimas, con la extensión del proyecto Barnahus -casas de atención integral donde los menores pueden prestar declaración fuera del ámbito judicial-, para "evitar el esperpento de que un menor declare en sede judicial sentado en un banco y en el banco de al lado esté su agresor".

Sobre los desafíos legislativos, Pérez Correa fue directo: "Cuando la razón está encima de una mesa y esto es una mesa y esto es una silla, hemos descubierto que en la política española hay gente capaz de intentar convencernos de que esto es una silla y esto es una mesa".

Aun así, confió en repetir el consenso de 2021, tras haber consultado la reforma con expertos jurídicos y sociales y con todos los grupos parlamentarios.