El PSOE hace un llamamiento desesperado a la movilización a la vista de los sondeos

Publicado por Paula de las Heras Madrid Creado: Actualizado:

Los augurios no pueden ser más oscuros para el PSOE de cara a las elecciones del próximo domingo en Andalucía. Todas las encuestas publicadas coinciden en que la decisión de Pedro Sánchez de renunciar al trabajo que le hacía en el Gobierno María Jesús Montero para tratar de evitar el hundimiento de su partido en una comunidad autónoma enormemente relevante ha sido en balde. Si los vaticinios se cumplen, Montero ni siquiera logrará revalidar los 30 escaños obtenidos hace cuatro años por Juan Espadas. Y con esa soga al cuello, la portavoz de la ejecutiva federal, Montse Mínguez, hizo este lunes un llamamiento desesperado a sus votantes, para que no caigan en el desánimo.

"No hay encuesta que nos desmovilice. Al contrario. Vamos a seguir explicándonos. Nunca antes había tenido Andalucía tantos recursos y nunca antes había habido tanto deterioro", argumentó la dirigente federal al término de una ejecutiva federal en la que, de manera anómala, no estuvo presente Sánchez. En público el mensaje habla de «espíritu de remontada", de que «la única encuesta de verdad es la del 17 de mayo». A cinco días de la campaña, lo último que pueden permitirse los socialistas es trasladar que todo está perdido y agravar el problema.

"Sabemos —insistió Mínguez— que hay mucha gente desmoralizada con el deterioro de los servicios públicos. Hay una gran cantidad de andaluces que los necesitan. Y a toda esa gente decepcionada le decimos que hay una oportunidad el 17 de mayo, una opción que ha demostrado que además funciona. Quedan cinco días. Si confían en lo público y en las políticas de izquierda, hay una papeleta útil que es la de María Jesús Montero y la del PSOE».

El PSOE se había marcado como prioridad en esta campaña movilizar al medio millón de votantes que en 2022 no votó a Espadas pero un año después sí lo hizo por Sánchez en las generales. Todo apunta, sin embargo, según reconocen fuentes del partido, a que no sólo no se está consiguiendo ese objetivo sino que la fidelidad de voto ha caído a mínimos y se están produciendo fugas de voto. Los beneficiarios serían tanto las fuerzas de la izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, como el PP de Juanma Moreno, al que muchos ven como una opción más segura para frenar el paso a Vox.

En el mes y medio que lleva volcada en los comicios, Montero no ha conseguido dar con la tecla para pinchar el globo de su rival, que rentabilizó su gestión de la tragedia de Adamuz hasta el punto de difuminar el que quizá ha sido el asunto que más le ha erosionado en toda la legislatura, la crisis de los cribados de cáncer de mama. Ahora, en la recta final para la cita con las urnas, la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico el pasado viernes en Huelva ha dado más munición a las formaciones de la derecha.

Ni PP ni Vox han dudado en volver a agitar el fantasma del asesinato de otros dos agentes arrollados por una narcolancha en Barbate hace dos años y en poner en la diana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Como la propia Montero en el acto de este domingo en La Línea de la Concepción, Mínguez sacó a relucir este lunes en su contraataque la foto de Alberto Núñez Feijóo con el narco gallego Marcial Dorado, hace 30 años.

"La Guardia Civil merece todo nuestro reconocimiento y queremos transmitir nuestro pesar y nuestro cariño a los allegados de los fallecidos. Pero quizá el mejor homenaje es recordar a quienes combaten contra el narcotráfico y dejarnos de declaraciones de quienes se fotografían con los narcotraficantes. Escuchar a Feijóo hablar de narcotráfico me produce sonrojo", adujo la portavoz del PSOE en respuesta a los reproches de Juanma Moreno por la ausencia de Sánchez y Marlaska, el sábado, en el funeral celebrado en la capital onubense, al que sí asistió la exvicepresidenta primera.

Lo que pasará con Montero el día después está aún por despejar. El PSOE, en todo caso, parece decidido a pasar rápido la página de otra derrota electoral —la cuarta en seis meses tras las de Extremadura, Aragón y Castilla y León— y poner la vista en la siguiente batalla. Este lunes, la ejecutiva ya fijó fecha al comité federal que se encargará de convocar las primarias de las autonómicas y locales de mayo del año próximo: el 27 de junio. Será el primer cónclave de esta naturaleza tras el celebrado el 5 de julio de 2025, cuando Sánchez acometió los últimos grandes cambios en la secretaría de Organización y la cúpula del partido tras la dimisión forzada de Santos Cerdán, aún imputado por corrupción, y las acusaciones de abuso sexual contra Paco Salazar, conocidas esa misma jornada.